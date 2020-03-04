نائب وزير التربية والتعليم : التنمر بالمدارس حالة فردية.. وللأسرة دور فيه

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، خلال لقائه الصحفي بالمؤتمر الدولي" Schools Now “والذي أقيم اليوم للمرة الأولى في القاهرة ، أن حالات التنمر التي تقع ببعض المدارس هي حالات فردية وليست ظاهرة كما يدعي البعض أو كما تضخمها مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح رضا حجازي خلال تصريحه لموقع "صدى البلد"، ان التنمر ينشأ عند الطفل أو الطالب بشكل عام نتيجة التمييز الأسري الذي يتعرض له في منزله، حيث تميز بعض الأسر بين الاشقاء ما يؤثر بالسلب على سلوكيات الطالب ، لافتًا إلى أن على أسرة أن توعي أبناءها لمنع ممارسة التنمر التي تعد حالات فردية وليست عامة كما يصورها البعض.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن هناك لجانا بالفعل مقامة بوزارة التربية والتعليم لمواجهة اي حالة تنمر قد تظهر بأي مدرسة في أنحاء القاهرة وباقي المحافظات، حيث يتم معالجة الأمر بشكل فوري وإيجاد حلول له .





وقال حجازي ، إنه في العام المقبل ستضاف مادة جديدة لطلاب الصف الثاني والثالث الاعدادى وهي مادة قيمي وأخلاقي، لتعليم الطلاب القيم العامة والاخلاقية وتحسين فكرة في الجانب الانساني والاخلاقي مراعاة للثقافة المصرية، حيث تعتبر هذه المادة اجبارية تدخل من ضمن المجموع وتعد مادة نجاح ورسوب.





وأفاد نائب وزير التربية، ان هناك مدارس حكومية دولية تنافس المدارس الدولية الخاصة، وعددها يصل إلى نحو 14 مدرسة، حيث تصنف هذه المدارس من افضل المدارس على مستوى التعليم وذلك بالشهادات الدولية التي تتابع معايير التعلم بهذه المدارس، وهي متوفرة لكافة أولياء الأمور.