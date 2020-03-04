أخبار الزمالك اليوم.. عقوبات قاسية على الترجي .. والنادي ينعى محمود الجوهري

نشر موقع "صدى البلد" اليوم "الأربعاء"، على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:

عقوبات قاسية على الترجي بسبب أحداث ستاد القاهرة.. تعرف عليها

أكدت تقارير صحفية تونسية، أن لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي قد أصدرت مجموعة من العقوبات القاسية ضد الجهاز الفني لنادي الترجي الرياضي وبعض لاعبيه على خلفية أحداث مباراته أمام الزمالك المصري في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

قرار عاجل من الحكومة التونسية بشأن مباراة الزمالك والترجي

قررت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، إقامة مباراة الزمالك والترجي ، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بحضور الجماهير المتواجدة في البلاد فقط.

مرتضى منصور ينعى محمود الجوهري.. اِعرف موعد الجنازة ومكان العزاء

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بتقديم نعي لنجم الزمالك السابق محمود الجوهري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

الاتحاد التونسي يحسم الجدل حول أزمة جماهير مباراة الزمالك والترجي بسبب كورونا

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا منذ قليل للتعليق على أزمة حضور الجماهير لمباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال أفريقيا، والأنباء التي ترددت حول خوض اللقاء بدون جماهير بسبب فيروس الكورونا.