AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عشماوي يكشف كواليس إعدام العناصر الإرهابية: «بيشتمونا»

الخميس 05/مارس/2020 - 02:28 ص
حسين الفقي الشهير
حسين الفقي الشهير بـ عشماوي
Advertisements
هاني حسين
قال  حسين الفقي منفذ أحكام الإعدام السابق، إن المحكوم عليه بالإعدام يدخل الغرفة ومعه الجلاد والمساعد واللجنة تقف خارج الغرفة لرؤية تنفيذ حكم الإعدام.


وأضاف حسين الفقي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  العناصر الإرهابية  تقوم بتوجيه السباب والشتائم قبل تنفيذ حكم الإعدام.


وتابع حسين الفقي، "المحكوم عليه بالإعدام يقف على طبلية الإعدام، ويتم وضع الحبل حول عنق المتهم كي لا يتم جرح المتهم ثم تفتح الطبلية وينفذ الحكم".


وأوضح حسين الفقي أن "مسجون الإعدام لا يعرف النوم؛ لأنه يعيش في حالة قلق وخوف مستمر، ونحصل على مواصفات المسجون وحجمه، للتعرف على كيفية تنفيذ حكم الإعدام".


وأكمل حسين الفقي "مسجون الإعدام بيموت نفسيا اول لما يوصل منطقة الإعدام، ويتم إحكام السيطرة على مسجون الإعدام قبل أن يؤذي نفسه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعدام شنقا لمتهم قتل عائلة كاملة خلال سطوٍ مسلح فى اليابان

إبراهيم عطيان يكتب: مثلث برمودا الجزء الثاني عشر‎

البرلمان العربي يقر قانونا لتنظيم قواعد عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها

رجله مش شايلاه.. أحمد موسى يكشف ما حدث مع عشماوي قبل تنفيذ حكم الإعدام بدقائق.. فيديو

عشماوي: مسجون الإعدام لا يعرف النوم.. وتنفيذ الحكم في الصباح الباكر.. فيديو

ترشيحاتنا

الترجي في ورطة قبل مباراة الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا

صن البريطانية: مصر وجهة آمنة من كورونا.. والعائدون منها لن يواجهوا حجرا صحيا

كارثة.. فيروس كورونا يزداد خطورة وصعوبة في العلاج

مؤمن زكريا يشكر القوات المسلحة.. شاهد

بمكياج جذاب.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

مسروقة.. سبب حذف يوتيوب مهرجان عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي الرحلات يؤكد مشاركة السيارات الكلاسيكية في معرض Automech Formula القادم

في البيت الأبيض.. لقاء يجمع ترامب وكيم كاردشيان.. ما السر؟

لأول مرة .. شاهد سيارة باتمان الجديدة