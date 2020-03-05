عشماوي يكشف كواليس إعدام العناصر الإرهابية: «بيشتمونا»

قال حسين الفقي منفذ أحكام الإعدام السابق، إن المحكوم عليه بالإعدام يدخل الغرفة ومعه الجلاد والمساعد واللجنة تقف خارج الغرفة لرؤية تنفيذ حكم الإعدام.







وأضاف حسين الفقي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العناصر الإرهابية تقوم بتوجيه السباب والشتائم قبل تنفيذ حكم الإعدام.









وتابع حسين الفقي، "المحكوم عليه بالإعدام يقف على طبلية يتم وضع الحبل حول عنق المتهم كي لا يتم جرح المتهم ثم تفتح الطبلية وينفذ الحكم". بالإعدام الإعدام ، و









وأوضح حسين الفقي أن "مسجون الإعدام لا يعرف النوم؛ لأنه يعيش في حالة قلق وخوف مستمر، ونحصل على مواصفات المسجون وحجمه، للتعرف على كيفية تنفيذ حكم الإعدام".









وأكمل حسين الفقي "مسجون الإعدام بيموت نفسيا اول لما يوصل منطقة الإعدام، ويتم إحكام السيطرة على مسجون الإعدام قبل أن يؤذي نفسه".



