ماهر فرغلي يوضح كيف تحول هشام عشماوي إلى إرهابي ومن قام بتجنيده

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، تعليقا على تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابى هشام عشماوي، إن هذا الحكم رادع.





وأوضح "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، أن تحول هشام عشماوى من ضابط فى القوات المسلحة الإرهابى كان فجأة، حيث تم تجنيده عن طريق الإرهابى طارق أبو العزم "المحكوم عليه بالمؤبد حاليا"، بعد تكوين خلية إرهابية في مدينة نصر.





وتابع الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، "بعد تجنيد الإرهابي هشام عشماوى وتلقينه الفكر المتطرف، بدأت تظهر عليه علامات التطرف منذ عام 2011، وتم فصله من القوات المسلحة، ومن بعدها انضم عشماوى لتنظيم أنصار بيت المقدس، وتولى تدريب عناصره".





وأعلن المتحدث العسكري، في وقت سابق، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى صباح أمس، الأربعاء، بعد الحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية، وبعد استنفاد هشام عشماوي كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم الواردة بالفيديو الخاص باعترافاته.





ويعد هشام عشماوي، من أخطر قيادات الإرهاب في العالم، وأكبر العقول المدبرة والمنفذة لأغلب الحوادث الإرهابية في مصر، حيث تولى التدريب العسكري لجماعة أنصار بيت المقدس، معلنا قيادة واحدة من أكبر الجماعات الإرهابية ضد وطنه الأول مصر، وضد بلاد العرب "ليبيا"، حيث قدم كل وسائل القتل والتخريب والتدمير في الأرض.



