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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5-3 -2020.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 08:50 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح الورد " المُذاع على "Ten "، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الخميس 5 -3-2020  عن أسعار العملات الأجنبية والدولار.

سجل سعر الدولار اليوم 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع متراجعا بقيمة قرش واحد.

 سجل سعر اليورو 17.46 جنيه للشراء و 17.34 جنيه للبيع، مرتفعا بنحو 18 قرشا.

وسجل الريال السعودى  16.12جنيه للبيع و4.15  جنيه للشراء مرتفعا بنحو 18 قرشا.

وبلغ درهم إماراتى 4.27 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع مرتفعا بنحو 38 قرشا.

فيما بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 20.10 جنيه للشراء 19.98 جنيه للبيع.

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