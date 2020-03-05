بسبب كورونا.. فرصة للمنتجات المصرية لتغزو الأسواق الخارجية.. والامل فى المنظفات والكمامات

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات وجود فرصة للمنتجات المصرية لتحل محل الصينية فى العديد من الأسواق، فضلًا عن أن السوق ستشهد حالة من الاحتياج إلى إنشاء صناعات مغذية مصرية توفر البديل للمنتج الصينى داخل مصر.





وقال ابو المكارم إن تفشى فيروس كورونا فى الصين أثر على حركة التجارة الصينية، خاصة فى ظل تعطل سلاسل الإمداد لكثير من الصناعات ووجود نقص فى الخدمات اللوجستية نتيجة الإجراءات الاحترازية، فضلا عن منح العاملين فى الصين إجازات مطولة، وعزل عدد من المدن، وفرض قيود على حركة انتقال الأفراد والسلع على الطرق الرئيسية، الأمر الذى أدى إلى تكدس الشحنات فى الموانئ.





وكانت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى الصين، تراجعت إلى ما قيمته 113 مليون دولار عام 2018 و حوالى 61 مليون دولار عام 2019، كما بلغت واردات مصر من منتجات الصناعات الكيماوية عام 2018 ما قيمته 129.4 مليون دولار بما يمثل 13% من إجمالى واردات مصر غير البترولية.





وأوضح أبو المكارم أن الفرصة سانحة للمنظفات ومنتجات التعقيم والكمامات للتصدير بعد تزايد الطلب عليها حاليًا خاصة من الصين.





وشهدت أسعار الكمامات فى السوق المصرية ارتفاعا من 15 جنيهًا للعبوة إلى ما بين 240 إلى 270 جنيهًا، خاصة وأن الإقبال عليها من الصين كبير، مما جعل الشركات المصرية العاملة فى منتجات المنظفات والمطهرات والكمامات تزيد من إنتاجيتها لتغطى الطلب الحالى فى الأسواق.



