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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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الصين تعلن رقما جديدا لضحايا كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 09:21 ص
الصين تعلن رقماً
الصين تعلن رقماً جديداً لضحايا كورونا
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آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي: 

"الشروق"
مجلس وزراء خارجية العرب يؤكد رفضه المساس بالحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل

"صدى البلد"
اليوم.. مباحثات لوزير الخارجية مع وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية

"المصرى اليوم"
المنتدى الاقتصادى للمرأة: مصر نموذج للتعايش وعلى أرضها تعيش مختلف الجنسيات

"الأهرام"
وزيرة الصحة: إجراء تحاليل لـ1904 حالات مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمصر جميعها سلبية

"اليوم السابع"
افتتاح رسمى لهرم زوسر المدرج اليوم بعد رحلة ترميم استمرت 14 عاما

التموين تعلن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الاوكازيون الشتوى لـ3435 حتى الآن

"الوطن"
مسئول مبادرة "مهنتك مستقبلك": نخطط لتغطية كل المحافظات

"مبتدأ"
وزير الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة إلى 18 لغة

"روسيا اليوم"
الصين تعلن رقمًا جديدًا لضحايا كورونا
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