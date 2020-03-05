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أخبار العالم

الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 58 حالة

الخميس 05/مارس/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة اصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد) (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 58 حالة حتى الآن.
وقالت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في المؤتمر الصحفي التاسع لوزارة الصحة الكويتية - إن الحالتين الجديدتين، من القادمين من إيران، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بهما.
وأضافت أن الحالة الصحية للمريضتين الكويتيتين اللتين تم الإعلان عن دخولهما إلى العناية المركزة أمس، ما زالت على حالها؛ حيث أنهما تعانيان من أمراض مزمنة، وتم إيداعهما الرعاية المركزة لإصابتهما بالتهاب رئوي حاد، وحالة إحداهما ما زالت خطرة، بينما الأخرى حالتها مستقرة.
وأكدت المضف أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.
وأهابت المضف بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات، داعية كل من طبق عليه الحجر المنزلي، للتعاون مع الفريق الطبي؛ حفاظا على سلامة المجتمع الكويتي، وتجنبا للمساءلة القانونية.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لليوم الثاني على التوالي.




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