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أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في تايلاند

الخميس 05/مارس/2020 - 10:04 ص
ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا كورونا في تايلاند
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دعاء أبوهشيمة
سجلت تايلاند أربع حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 47 شخصًا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية في البلاد، اليوم الخميس، أن هناك مسافرين من إيطاليا وإيران من بين حالات الإصابة الجديدة.
وحتى الآن، سجلت تايلاند حالة وفاة واحدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

هذا وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، الخميس، تسجيل 2223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" في مختلف أنحاء العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت المنظمة أن إجمالي عدد المصابين في العالم أجمع بلغ 93090 حالة، منها 80422 في الصين وحدها، و12668 في بقية بلدان العالم.

وتعتبر الصين أكثر البلدان تضررا من انتشار هذا الفيروس، وهي كذلك منطلقه، حيث تم تسجيل أولى حالات الإصابة والوفيات في مدينة ووهان، مركز مقاطعة "هوبي".

وتعد كوريا الجنوبية وإيران أكثر البلدان تضررا بعد الصين، حيث تجاوز عدد الوفيات 100 حالة وتم تسجيل آلاف الإصابات فيهما.
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