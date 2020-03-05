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أخبار العالم

حاكم كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 10:27 ص
حاكم كاليفورنيا يعلن
حاكم كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، حالة الطوارئ؛ في محاولة لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقا لـ "رويترز"، جاء قرار حاكم الولاية- التي تقع في جنوب غرب الولايات المتحدة- بعدما زادت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

وقال الحاكم، جافين نيوسوم، أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 53 حالة.

وكاليفورنيا ثالث أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة، لكنها الأكثر ازدحاما بالسكان بين جميع الولايات الأمريكية الخمسين، إذ يسكنها نحو 40 مليون نسمة. 

وأصدرت وزارة الصحة في ولاية واشنطن إحصائيات محدثة، تُظهر أن 9 أشخاص توفوا في كينج، أكثر مقاطعات الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، بالإضافة إلى شخص واحد في مقاطعة سنوهوميش. 

وأعلنت ولاية واشنطن عن 39 حالة إصابة بالفيروس، كلها في منطقة سياتل الكبرى.

ولم تتوفر على الفور أي معلومات أخرى عن الوفاة المبلغ عنها مؤخرا.

وقال باحثون في مركز (فريد هتشينسون) لأبحاث السرطان وجامعة واشنطن، الأحد، إن لديهما أدلة على أن الفيروس ربما كان ينتشر في الولاية لمدة منذ نحو 6 أسابيع، قبل اكتشافه.
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