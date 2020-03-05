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محافظات

وزير الرى ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض زهور الربيع في القناطر.. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 12:11 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية
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إبراهيم الهوارى

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، معرض الزهور ونباتات الزينة بمناسبة عيد الربيع بالحديقة النموذجية بالقناطر الخيرية.


جاء ذلك بحضور المهندس علاء محمود، وكيل وزارة الري بالقليوبية، والمهندس محمد الصادق، مدير إدارة الري بالقناطر.


وأشاد الوزير بتنظيم المعرض الذى يأتى فى إطار جهود وزارة الرى لتطوير وتجميل منطقة القناطر الخيرية، والتى تتمتع بجمال الطبيعة وانتشار الحدائق والمساحات الخضراء، بأشجارها النادرة وزهورها المميزة على مساحة 180 فدانا حول نهر النيل.


وقال إن معرض زهور الربيع هذا العام بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم الآلاف من الأنواع العالمية للزهور بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة، وفى مقدمتها زهرة الأراولا وغيرها من الورود الطبيعية، مؤكدا أن المعرض مفتوح للمواطنين والهواة والسائحين.


من ناحية أخرى، تفقد الوزير خلال زيارته للقناطر الخيرية أعمال التطوير الجارية بعدد من الحدائق والإدارة العامة لرى قناطر الدلتا والورش التابعة لها، وذلك للاطمئنان على استعدادات الوزارة لاستقبال الزائرين أثناء عيد الربيع.


وكانت وزارة الرى انتهت من عملية تطوير حديقة "عفلة" التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة، وهى مقامة على مساحة 13 فدانا، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.

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وزير الرى ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض زهور الربيع في القناطر.. صور
وزير الرى ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض زهور الربيع في القناطر.. صور
وزير الرى ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض زهور الربيع في القناطر.. صور
وزير الرى ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض زهور الربيع في القناطر.. صور
وزير الرى ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض زهور الربيع في القناطر.. صور
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