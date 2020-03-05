بين التعافي والمرض.. الجنيه وكورونا يجتمعان لخفض أسعار حديد التسليح في مصر

تشهد أسعار حديد التسليح في مصر انخفاضًا ملموسًا منذ الربع الأخير من العام الماضي، حيث سجلت انخفاضًا قياسيًا في فبراير الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع بصورة طفيفة.





ونقل موقع "المونيتور" الأمريكي عن المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية محمد حنفي أن كبرى شركات حديد التسليح خفضت أسعاره بشكل متكرر، إلى أن وصل سعره إلى 9300 جنيه للطن في فبراير الماضي.





وأوضح حنفي أن أسباب انخفاض أسعار الصلب وحديد التسليح في الأسواق تعود جزئيًا إلى انخفاض أسعار المواد الخام (البيليت وخام الحديد والخردة) عالميًا، بجانب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة حجم المعروض من الصلب عن الطلب.





وأضاف الموقع أن الجنيه المصري يتعافى بقوة أمام الدولار للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرفه أواخر عام 2016، في إطار خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تحظى بدعم صندوق النقد الدولي، وبحلول الثلاثاء الماضي انخفض سعر الدولار إلى 15.65 جنيه، ومن المتوقع أن يشهد مزيدًا من الانخفاض إلى أن يصل سعره إلى 15 جنيهًا بحلول نهاية العام الحالي.













وكان سعر طن حديد التسليح في أكتوبر 2016 (قبل شهر من تحرير سعر الصرف) قد بلغ 6300 جنيه، وخلال الربع الأول من عام 2018 استقر سعر الطن عند 13 ألف جنيه بعد ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الحرب التجارية الأمريكية الصينية، لكن مع بداية العام الحالي بلغ سعر الطن 10 آلاف و450 جنيهًا وواصل انخفاضه خلال فبراير الماضي.





وأوضح الموقع أن سعر الصلب في مصر يرتبط بأسعار المواد الخام عالميًا، وخلال الأسبوع الثاني من فبراير الماضي انخفضت أسعار الحديد الخردة إلى 260 دولارًا للطن مقارنة بـ 310 دولارات في نهاية 2019، بينما انخفض السعر العالمي لخام الحديد إلى 81 دولارًا للطن مقارنة بـ 93 دولارًا في نهاية 2019.





ويعود هذا الهبوط الملموس في الأسعار إلى زيادة المعروض من الصلب من إنتاج الشركات الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة التجارة العالمية، حيث تُعد الصين مصدّرًا رئيسيًا للحديد الخام والصلب إلى مصر، وبين يناير ومايو 2019 بلغت فاتورة واردات الحديد والصلب المصرية من الصين نحو 270 مليون دولار، مقارنة بـ 168 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.





وتستهلك مصانع الصلب المصرية 7.9 مليون طن من خام الحديد البيليت، منها 4.4 مليون طن يمتم إنتاجهم محليًا، ويتم استيراد 3.5 مليون طن بشكل رئيسي من الصين وتركيا وألمانيا، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.





ومن المتوقع أن يرتفع حجم إنتاج مصر من الحديد خلال العام الحالي، بعد افتتاح مصنع جديد تابع لشركة السويس للصلب بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنويًا.