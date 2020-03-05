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فن

شاهد.. سارة سلامة تتألق بـ الكاجوال

الخميس 05/مارس/2020 - 06:23 م
سارة سلامة
سارة سلامة
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة سارة سلامة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة سلامة باطلالة كاجوال وهي ترتدي جاكيت انيقا باللون الكحلى وبنطلون فسفوريا، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة جذابة،  وعلقت قائلة "ركز على حلمك ولكن لا شيء اخر" ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي 2019 في آخر لحظة.

مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.



شاهد.. سارة سلامة تتألق بـ الكاجوال
شاهد.. سارة سلامة تتألق بـ الكاجوال
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