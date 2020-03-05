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رياضة

رسميًا.. مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان في الكونفدرالية بدون جمهور

الخميس 05/مارس/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
أعلنت وزارة الشباب والرياضة في المغرب، إقامة مباراة المصري ونهضة بركان المغربي، في إياب دور الـ 8 للكونفدرالية، بدون حضور جماهيري.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، أعلن أمس عن إقامة جميع البطولات في المغرب بدون جماهير، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا. 

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة المغربية قرارًا منذ قليل بإقامة المباريات التي تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور.

وجاء هذا القرار  الذي حمل توقيع الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة   ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وطبقا لهذا القرار فإنه من المُنتظر أن يتم تطبيق هذا القرار على مباراة إياب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق نهضة بركان المغربي، والمُقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المُقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

يُذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة بين المصري ونهضة بركان انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
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