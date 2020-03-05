داليا مصطفي بالبنطلون الجلد في إطلالة جديدة لها عبر انستجرام





وظهرت داليا بإطلالة بسيطة من بنطلون جلد اسود ضيق ونسقت عليه بلوفر باللون البيج ، حذاء هاف بوت من نفس لون البلوفر البيج ، كما نسقت نضارة شمس علي ملابسها.





واعتمدت داليا تسرية شعر بسيطة من خلال رفعنصف شعرها للاعلي والنصف الاخر متدلي علي اكتافها وكتبت داليا علي صورها بأحدي الاماكن لطلاء سيارتها " Thank you for applying your perfect PPF “ Paint Protection Film “ material with an amazing protection for my own car ♥️









ونالت اطلالاتها اعجاب الكثير وسألت احدي الفتيات في تعليق علي الصورة عن مكان شراء البنطلون الجلد وقالت " ممكن سؤال غريب..ممكن اعرف البنطلون اشتريتيه منين🙏

نشرت الفنانة داليا مصطفي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة.