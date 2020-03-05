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مرأة

داليا مصطفي بالبنطلون الجلد في إطلالة جديدة لها عبر انستجرام

الخميس 05/مارس/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة داليا مصطفي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة. 

وظهرت داليا بإطلالة بسيطة من بنطلون جلد اسود ضيق ونسقت عليه بلوفر باللون البيج ، حذاء هاف بوت من نفس لون البلوفر البيج ، كما  نسقت نضارة شمس علي ملابسها.

واعتمدت داليا تسرية شعر بسيطة من خلال رفعنصف شعرها للاعلي والنصف الاخر متدلي علي اكتافها وكتبت داليا علي صورها بأحدي الاماكن لطلاء سيارتها "  Thank you  for applying your perfect PPF “ Paint Protection Film “ material with an amazing protection for my own car ♥️


ونالت اطلالاتها اعجاب الكثير وسألت احدي الفتيات في تعليق علي الصورة عن مكان شراء البنطلون الجلد  وقالت " ممكن سؤال غريب..ممكن اعرف البنطلون اشتريتيه منين🙏
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