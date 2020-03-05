أشرف بن شرقي يهنئ الأباتشي بعيد ميلاده الـ 34

هنأ المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادى الزمالك زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعيد ميلاده، حيث يكمل اليوم الخميس الموافق 5 من مارس عامه الـ34.





ونشر بن شرقي صورة له بصحبة الاباتشي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتب عليها: “عيد ميلاد سعيد أخي".





وحصل "شيكابالا" مع نادي الزمالك على بطولة الدوري المصري "مرتين" وبطولة دوري أبطال إفريقيا "مرة"، وبطولة كأس مصر "أربع مرات"، وكأس السوبر الإفريقي "مرتين"، وكأس السوبر المصري " مرتين".





ويلتقى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق الترجي مساء غد الجمعة على ملعب استاد رادس فى لقاء الإياب فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.