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رياضة

أتليتك بلباو يتأهل إلى نصف كأس ملك إسبانيا رغم خسارته من غرناطة .. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل أتلتيك بلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا رغم هزيمته من غرناطة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "نويفا لوس كارمينيس" ضمن إياب نصف النهائي.

وتقدم غرناطة عبر كارلوس فيرنانديز في الدقيقة 48، قبل أن يُعزز زميله جيرمان سانشيز هذا التقدم بهدف كان من المفترض أن يقود به فريقه للتأهل في الدقيقة 76.

ومنح يوري بيتشيتشي فريقه أتليتك بيلباو هدف الفوز القاتل مع حلول الدقيقة 81.

ومن المقرر أن يلتقي بلباو مع ريال سوسيداد في النهائي بعد أن فاز زملاء مارتن أوديجارد على ميرانديس في نصف النهائي بمجموع المباراتين 4-1.
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