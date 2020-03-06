يعمل بالغاز الطبيعي.. نيفين جامع تكشف لـ صدى البلد مواصفات ميكروباص رانيا محمد

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن رانيا محمد (سائقة ميكروباص) التي استجاب الرئيس السيسي لطلبها توفير ميكروباص للعمل عليه كمشروع خاص بها سوف تحصل خلال أيام على ميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي بتمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات.





وأوضحت في تصريح خاص لـ صدى البلد أن مبادرة الرئيس السيسي بإتاحة ميكروباص لـ رانيا محمد (سائقة ميكروباص) رسالة حب وتأييد للشباب المصري المكافح الذي يبحث عن مصدر رزق من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.





وأضافت أن مبادرة الرئيس السيسي تؤكد على دعم ومساندة الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات ومختلف المؤسسات لطموحات الشباب الساعي لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات وتحقيق أحلامهم في الوصول إلى مستقبل ناجح وفرص عمل لائقة.





وأكدت نيفين جامع أن رانيا محمد نموذج مشرف للشباب المصري الذي يفرض إرادته على التحديات ويسعى لتحقيق مستقبله من خلال التشغيل الذاتي والبحث عن فرص عمل غير تقليدية لذلك فإن كل مؤسسات الدولة تقف خلف أحلام هؤلاء الشباب لدعمهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم.



