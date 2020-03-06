بشرى سارة عن موعد نهاية كورونا.. وتفاصيل رفع الحظر عن أول مدينة صينية في ووهان الموبوءة

تتزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) التاجي الجديد حول العالم خاصة مع زيادة أعداد حاملي المرض حول العالم، وبالتزامن معها فقد تم الإعلان عن بشرى سارة متعلقة بالمرض وانحساره في الصين وذلك بإعلان اول مدينة عن تقليل القيود المفروضة على الطرق.





أعلن خبير من اللجنة العليا في البلاد المعنية بمكافحة المرض يوم الخميس 5 مارس إن مقاطعة ووهان - مركز وباء الفيروس التاجي في الصين - من المحتمل أن تشهد انخفاضًا في عدد الإصابات الجديدة بحلول نهاية هذا الشهر، خاصة وأن الصين تشهد حاليا تزايد في أعداد الإصابات حيث قالت اللجنة الوطنية للصحة إنه تم تسجيل 139 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء ليصل إجمالي عدد الحالات الى 80409 حالة، مقارنة بـ 119 حالة يوم الثلاثاء، و125 حالة يوم الإثنين.



