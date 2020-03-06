بشرى سارة عن موعد نهاية كورونا.. وتفاصيل رفع الحظر عن أول مدينة صينية في ووهان الموبوءة

تتزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) التاجي الجديد حول العالم خاصة مع زيادة أعداد حاملي المرض حول العالم، وبالتزامن معها فقد تم الإعلان عن بشرى سارة متعلقة بالمرض وانحساره في الصين وذلك بإعلان اول مدينة عن تقليل القيود المفروضة على الطرق.
أعلن خبير من اللجنة العليا في البلاد المعنية بمكافحة المرض يوم الخميس 5 مارس إن مقاطعة ووهان - مركز وباء الفيروس التاجي في الصين - من المحتمل أن تشهد انخفاضًا في عدد الإصابات الجديدة بحلول نهاية هذا الشهر، خاصة وأن الصين تشهد حاليا تزايد في أعداد الإصابات حيث قالت اللجنة الوطنية للصحة إنه تم تسجيل 139 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء ليصل إجمالي عدد الحالات الى 80409 حالة، مقارنة بـ 119 حالة يوم الثلاثاء، و125 حالة يوم الإثنين.
ولكن تزايد الأعداد حاليا سيقل تدريجيا خلال الأيام المقبلة، وفقا لصحيفة الصين الوطنية، خاصة وأن الإصابات كانت من مدينة واحدة وهي مقاطعة هوبي بالمدينة الموبوءة ووهان، والتي يعتقد أن المرض قد ظهر فيها في أواخر ديسمبر الماضي تحديدا في سوق المأكولات البحرية.
وقال المسئول تشانج بولي إن جميع المناطق الواقعة خارج مقاطعة هوبي تمكنت من وقف الإصابات الجديدة بحلول نهاية الشهر الماضي، وبالفعل انخفضت أعداد المصابين في مقاطعات أخرى في ووهان، كمقاطعة لم يذكر اسمها انخفصت فيها عدد الإصابات اليومية من 131 حالة يوميا إلى 114 حالة.
وكانت قد فرضت الصين محاولات صارمة لوقف انتشار الفيروس، كتعليق النقل، وإغلاق المدن، وزيادة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين، ولكن أضحت الجنة الصحية بالصين أن الطقس سيكون له دورا بجانب هذه الإجراءات في وقف انتشار المرض.
وأدى انتشار فيروس كورونا إلى 3012 حالة وفاة حتى نهاية الأربعاء، ولكن على الرغم من ذلك فإن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بالصين، فمدينة تشيبي الصغيرة التي تقع جنوب ووهان أعلنت إنها ستزيل حواجز الطرق وستعيد حركة المرور الطبيعية داخل حدودها بحلول صباح اليوم الجمعة.
وستكون مدينة تشيبي من أوائل المدن في هوبي التي تخفف من القيود المفروضة على حركة المرور داخل حدود المدينة، وتقع تشيبي على الحدود الجنوبية لهوبي مع ووهان، ولم تبلغ عن أي حالات إصابة جديدة منذ 19 يومًا، ومع ذلك، لا تزال حركة المرور بين تشيبي والمقاطعات الأخرى محظورة، حسبما ذكرت صحيفة "هوبى ديلى" الرسمية.