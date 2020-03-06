AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رد ناري.. عائشة الرشيد لـ صفاء الهاشم: وفري كلامك ولا تتعرضين لمصر وشعبها

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:19 ص
عائشة الرشيد تلقن
عائشة الرشيد تلقن صفاء الهاشم درسا
Advertisements
ميـــس رضــا

ردت الإعلامية عائشة الرشيد على النائبة بمجلس الأمة صفاء الهاشم عقب تصريحاتها بأن مصر دولة موبوءة بـ فيروس كورونا، ومطالبتها بمنع إصدار التأشيرات عن المصريين، ومنع جميع الوافدين المقيمين الذين يقضون إجازة من الرجوع مرة أخرى إلى الكويت.


وقالت "الرشيد" فى رسالة بثتها عبر "صدى البلد"، " ياصفاء الهاشم وفري كلامك ولا تتعرضين لشعب مصر وأهلها ماذا تريدين من مصر ولماذا التشكيك .. هل أنتى أفضل من منظمة الصحة العالمية  وهى منظمة لا تجامل دول وقت انتشار الأمراض والأوبئة"، موضحة "الرشيد"، فى الوقت ذاته، أن السفارة الكويتية فى القاهرة تمتثل لأوامر وزارة الخارجية، فضلًا عن أن الشهادة الصحية التى طلبتها الكويت تُعتمد من السفارة والمركز الصحى الكويتى والمستشفى التى يخضع الأفراد فيها للفحص هى مستشفى معتمد من مصر بالتنسيق مع السفارة الكويتية.


وزادت: ما سمعنا صوتك  فى قضايا تهم المواطنين .. ما عندك مهنة غير مصر وشعبها فلماذا التشكيك .. ما تتفوهى به لا يمثل سوى نفسك وعليكى أن تستقي معلوماتك من مصادرها الرسمية كـ منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية والتى أكدت بدورها عدم وجود إصابة واحدة من القادمين من مصر وأن كل المصابين والحالات المشتبه بهم قادمون من إيران.


وتابعت الإعلامية الكويتية: لعل شهادة منظمة الصحة العالمية بأن مصر لديها أحد أقوى نظم الحجر الصحى على مستوى العالم، أبلغ رد على المشككين أمثالك.


وأكدت "الرشيد"، إلى أن وزارة الصحة المصرية تبذل جهود كبيرة ومضنية لمواجهة فيروس كورونا وما تقوم به لا يقبل المزايدة عليه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أن وجهت اتهامات لها.. استياء واسع ضد إيران بسبب الكويت.. إعلامية: تصريحات طهران تستهدف ابتزاز الكويت للحصول على المليارات لتنفيذ مطامعها في المنطقة

إعلامية كويتية: مصر عامود الخيمة العربية

بيان مهم من السفارة المصرية في الكويت بشأن كورونا

ذعر فى الكويت .. إصابة العشرات بـ«كورونا» يقلب الطاولة على نواب إيران بمجلس الأمة

صفاء الهاشم تثير الجدل من جديد.. تنتقد قرار بلادها تجاه الوافدين المصريين

لازم نسويلها زار.. فجر السعيد تهين صفاء الهاشم بعد هجومها على مصر

ترشيحاتنا

قبل اصطدامه بالأرض.. 10 معلومات لا تعرفها عن الكويكب المدمر

جمال عبد الحميد يفتح النار على حسن شحاتة .. تفاصيل

هروب زوج نانسي عجرم.. تطور خطير في قضية قتيل الفيلا

صحيفة إثيوبية: أديس أبابا تستدعي سفراءها من 8 دول بينها بريطانيا وبلجيكا ومصر والسودان

ملك وكتابة يكشف حقيقة أزمة الخطيب والعامري بشأن مدير الكرة

بحبك جدا يا ريس.. أول تعليق من رانيا سائقة الميكروباص بعد استجابة السيسي لمطلبها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي