رد ناري.. عائشة الرشيد لـ صفاء الهاشم: وفري كلامك ولا تتعرضين لمصر وشعبها

ردت الإعلامية عائشة الرشيد على النائبة بمجلس الأمة صفاء الهاشم عقب تصريحاتها بأن مصر دولة موبوءة بـ فيروس كورونا ، ومطالبتها بمنع إصدار التأشيرات عن المصريين، ومنع جميع الوافدين المقيمين الذين يقضون إجازة من الرجوع مرة أخرى إلى الكويت .





وقالت "الرشيد" فى رسالة بثتها عبر "صدى البلد"، " يا صفاء الهاشم وفري كلامك ولا تتعرضين لشعب مصر وأهلها ماذا تريدين من مصر ولماذا التشكيك .. هل أنتى أفضل من منظمة الصحة العالمية وهى منظمة لا تجامل دول وقت انتشار الأمراض والأوبئة"، موضحة "الرشيد"، فى الوقت ذاته، أن السفارة الكويتية فى القاهرة تمتثل لأوامر وزارة الخارجية، فضلًا عن أن الشهادة الصحية التى طلبتها الكويت تُعتمد من السفارة والمركز الصحى الكويتى والمستشفى التى يخضع الأفراد فيها للفحص هى مستشفى معتمد من مصر بالتنسيق مع السفارة الكويتية.





وزادت: ما سمعنا صوتك فى قضايا تهم المواطنين .. ما عندك مهنة غير مصر وشعبها فلماذا التشكيك .. ما تتفوهى به لا يمثل سوى نفسك وعليكى أن تستقي معلوماتك من مصادرها الرسمية كـ منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية والتى أكدت بدورها عدم وجود إصابة واحدة من القادمين من مصر وأن كل المصابين والحالات المشتبه بهم قادمون من إيران.





وتابعت الإعلامية الكويتية: لعل شهادة منظمة الصحة العالمية بأن مصر لديها أحد أقوى نظم الحجر الصحى على مستوى العالم، أبلغ رد على المشككين أمثالك.





وأكدت "الرشيد"، إلى أن وزارة الصحة المصرية تبذل جهود كبيرة ومضنية لمواجهة فيروس كورونا وما تقوم به لا يقبل المزايدة عليه".