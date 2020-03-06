أول تعليق من أمريكا على التسوية الجديدة في إدلب بين روسيا وتركيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تأمل أن تساهم الاتفاقات التي وقعت بين رئيسي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان بشأن إدلب السورية في تخفيف حدة الوضع.





وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنك" الروسية: "لقد شجعتنا تقارير اليوم بشأن الاتفاقات الروسية التركية بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، والتي نأمل أن تساعد في تخفيف حدة الوضع الخطير للغاية وتخفيف الأزمة الإنسانية الرهيبة".





وتابع: "الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة هذا الأمر مع تركيا وتتوقع ذلك".





وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.





وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناء على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية".



