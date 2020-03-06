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أخبار العالم

الإعلان عن إصابات جديدة لفيروس كورونا في مقاطعات كندية مختلفة

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:46 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أ ش أ
  أعلنت مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، اليوم /الجمعة/ عن ثمان حالات جديدة لفيروس "كورونا المستجد"، بينما أعلنت مقاطعة "ألبرتا" عن أولى حالاتها.

وقالت مسؤولة الصحة الإقليمية، الدكتورة بوني هنري، إن أربع من الحالات الجديدة هي أشخاص لهم صلات وثيقة بالحالات التي سبق الإعلان عنها. بينما توجد حالتان أخريان لأشخاص عادا مؤخرا من إيران - وهي امرأة في الخمسين من عمرها ورجل في الستينيات ويتواجدان في نفس المنزل.

وفي أونتاريو، أعلن المسؤولون عن حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يقولون إنه مرتبط بسفينة سياحية غادرت سان فرانسيسكو في أوائل فبراير.

وذكرت منطقة "بييل الصحية" في مدينة مسيساجا - ذات الجالية العربية الأكبر في كندا - أن رجلا في الستينات من عمره، كان أحد ركاب سفينة "جراند برينسيس" البحرية وعاد إلى كندا في 28 فبراير. ويعتبر الآن الحالة الثالثة والعشرين لفيروس "كوفيد-19" في المقاطعة.
وأعلن كبير مسؤولي الصحة في أونتاريو عن حالتين جديدتين من الفيروس.

وقال الدكتور ديفيد ويليامز إن هذه الحالات هي امرأة عادت إلى كيتشنر من أونتاريو ، من إيطاليا ورجل عاد إلى تورنتو من إيران.

وكشف مسؤولو مقاطعة ألبرتا عن أن المقاطعة لديها أول حالة افتراضية لفيروس كورونا المستجد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
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