دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يسعى لإقصاء الترجي لانتزاع بطاقة التأهل من رادس

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويكفي فريق الزمالك التعادل أو الهزيمة في بفارق هدف في مباراة اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.
وكان الزمالك تفوق علي الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة.
ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم، كلا من محمد عبدالغني وعبدالله جمعة للإصابة.
في المقابل يسعى الترجي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين في تحقيق ريمونتادا أمام الزمالك، بعد تلقى خساراتين ممتاتين أمام الزمالك في اقل من إسبوعين ( السوبر الأفريقي - دوري أبطال أفريقيا).
وتبدو مهمة الترجي صعبة للغاية في مباراة اليوم، يحث يفتقد بطل تونس لقائده خليل شمام ونجمه عبدالرؤوف بن غييث، بالإضافة إلى المدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي.
قائمة الزمالك لمواجهة الترجي: