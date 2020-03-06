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رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يسعى لإقصاء الترجي لانتزاع بطاقة التأهل من رادس

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:32 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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محمد السعيد
يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويكفي فريق الزمالك التعادل أو الهزيمة في بفارق هدف في مباراة اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكان الزمالك تفوق علي الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم،  كلا من محمد عبدالغني وعبدالله جمعة للإصابة.

في المقابل يسعى الترجي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين في تحقيق ريمونتادا أمام الزمالك، بعد تلقى خساراتين ممتاتين أمام الزمالك في اقل من إسبوعين ( السوبر الأفريقي - دوري أبطال أفريقيا).

وتبدو مهمة الترجي صعبة للغاية في مباراة اليوم، يحث يفتقد بطل تونس لقائده خليل شمام ونجمه عبدالرؤوف بن غييث، بالإضافة إلى المدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي.

قائمة الزمالك لمواجهة الترجي:

محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل  - محمد صبحي في حراسة المرمى

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي  في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر في خط الوسط

مصطفى محمد - كاسونجو فى خط الهجوم

قائمة الترجي:
معز بن شريفية – رامي الجريدي –  إيهاب المباركي – سامح الدربالي  – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – محمد علي اليعقوبي – خليل شمام – محمد أمين توجاي – فوسيني كوليبالي – عبد القادر بدران - محمد أمين المسكيني – كوامي بونسو – عبد الرؤوف بن غيث – بلال بن ساحة – فادي بن شوق – عبد الرحمن مزيان – ماهر بالصغير – حمدو الهوني – إبراهيما واتارا – محمد علي بن حمودة وطه ياسين الخنيسي .


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