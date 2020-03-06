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أخبار العالم

جميعنا شركاء في مكافحة المرض..اتفاق بين ولي عهد أبوظبي وبيل جيتس لمواجهة كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:43 ص
بن زايد وبيل جيتس
بن زايد وبيل جيتس
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محمود نوفل
كشف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمعه مع الملياردير العالمي بيل جيتس حيث قال " بحثت مع الصديق العزيز  بيل غيتس- خلال اتصال هاتفي-أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية والجهات الخاصة في العمل الإنساني.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية " وام" " فقد قال بن زايد : جميعنا شركاء في مكافحة الأمراض والحد من انتشارها وخاصة فيروس كورونا ودعم جهود تطوير علاجه والوقاية منه".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم  قد استقبل ــ في قصر الشاطئ ــ ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وبحثا  - خلال اللقاء - التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي والجهود التي يقوم بها البرنامج في تقديم المساعدة للمتضررين في مناطق الأزمات والتوترات والأوبئة في مختلف أنحاء العالم.

وأشاد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اللقاء بـ" برنامج الأغذية العالمي " والدور المهم والحيوي الذي يقوم به .. مؤكدا دعم دولة الإمارات الكامل لهذا الدور انطلاقا من نهجها الثابت الذي يقوم على ضرورة التضامن الإنساني في أوقات المحن والأزمات و التكاتف والتعاضد في مواجهة التحديات التي تواجه البشرية وفي مقدمتها الفقر والمجاعة والبطالة والأوبئة والأمراض الخطيرة وغيرها.

من جانبه عبر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عن تقديره العميق للمبادرات الإنسانية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وآخرها مبادرة سموه بإجلاء رعايا عدد من دول العالم من مقاطعة هوبي الصينية.

كما ثمن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية من خلال تخصيص طائرة لنقل الإمدادات والمعدات الطبية المقدمة من المنظمة إلى إيران في إطار جهودها لإحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن دولة الإمارات مانح رئيسي لبرنامج الأغذية العالمي وشريك أساسي في مهامه الإنسانية حول العالم.

حضر اللقاء .. الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي .

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