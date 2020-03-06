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توك شو

أول عربي متعاف من كورونا يروي تفاصيل مؤلمة.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:34 ص
أول عربي متعاف من
أول عربي متعاف من كورونا
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البهي عمرو

قال الفلسطينى محمد أبو ناموس، أحد المتعافين من فيروس كورونا، إن حالته كانت صعبة فور إصابته بـ الفيروس، مؤكدًا أنه كان يشعر بإجهاد فى الجسم وضربات قلبه سريعه، وألم فى العين.


وأضاف أول عربي متعاف من كورونا، خلال حواره على قناة " الآن" أنه كان يشعر بألم شديد فى الرئة، وكان يشعر بأن هناك مسمار يدخل ويخرج فى الرئة.


وأشار أبو ناموس إلى أن التعافي يعتمد على الجهاز المناعي للمريض، مؤكدا أن فيروس كورونا يمكن التغلب عليه.


وأوضح أول عربي متعاف من كورونا، أن العرب في ووهان جميعهم بخير، وأنه الوحيد الذي أصيب بالمرض قبل أن يتماثل للشفاء.


وتابع أول عربي متعاف من كورونا:  هذا المرض سهل ممتنع ويكاد يشبه الإنفلونزا ولكنه أكثر حدة وألما.. الأعراض صعبة ومؤلمة.. تشعر وكأن يدا تخرج رئتيك من جسدك.. كورونا يقوم بتدمير الرئة بشكل كامل".

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