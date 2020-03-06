AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أغرب حكم.. سجن وغرامة لشاب تناول آيس كريم.. صور

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
Advertisements
بدافع المزاح واللعب اتجه شاب إلى ثلاجات الآيس كريم في أحد المتاجر وأقدم على فتح العبوة وتناول منها ثم إعادتها مرة أخرى إلى الثلاجة، ولكن انقلبت المزحة على الساخر وقيدت ضده قضية وأمر بسجن الشاب 30 يومًا مع الشغل والنفاذ.

في بادئ الأمر قام الشاب والذي يدعى "أدريان أندرسون" البالغ من العمر 24 عامًا، بالدخول إلى أحد متاجر وول مارت بولاية "تكساس" الأمريكية، وقام بتصوير نفسه مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلعق الالآيس كريم ويعيده إلى الثلاجة مرة أخرى، بحسب  ما  نشرت "سكاي نيوز".

وكشفت كاميرات المراقبة في سوبر ماركت Walmart أنه عاد لاستعادة الآيس كريم من الفريزر وشرائه، ولكن صدر  ضده حكم بالسجن لمدة 30 يومًا، ووضعه تحت المراقبة لمدة عامين بسبب حيلة اللعب التي أصبحت خطوة شائعة يقلدها الكثيرون في المتاجر.

كما تم تغريم أندرسون بمبلغ 1000 دولار، وأمر بدفع 1565 دولارًا  لشركة الآيس كريم Blue Bell Creameries، كما أُمر بإكمال 100 ساعة من العمل غير المدفوع الأجر.


وكان الشاب قد أقر بأنه مذنب في ارتكاب جريمة جنحة وأبلغ الشرطة أنه يلعق الآيس كريم باعتباره مزحة قبل أن يعود لشرائه.

فيما  استبدلت شركة Blue Bell Creameries ، وهي إحدى شركات الآيس كريم المحببة في تكساس ، كل الآيس كريم في فريزر Walmart كإجراء احتياطي بتكلفة تبلغ 1،565 دولارًا.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة جيفرسون: "تسببت إجراءات أندرسون في مخاوف الجمهور بشأن سلامة وجودة المنتجات الاستهلاكية المعروضة للاستهلاك العام ، وأثرت على ثقة المستهلك في Blue Bell وتسببت في خسارة الشركة المالية. لن يتم التسامح مع هذا النوع من النشاط".

أغرب حكم.. سجن وغرامة لشاب تناول آيس كريم.. صور
أغرب حكم.. سجن وغرامة لشاب تناول آيس كريم.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاب متهور يطلق النار على خطيبته بعد أيام من طلب يدها.. تفاصيل

هناكل ايه النهاردة .. مكرونة فرن بالخضار وكبدة دجاج وملوخية.. والحلو: تورتة الآيس كريم

طريقة عمل آيس الكريم النيتروجين في المنزل.. فيديو

أسباب انفجار معدة آدم بعد تناول ايس كريم النيتروجين.. و3 نصائح لتجنب مخاطره.. وطريقة إعداده في المنزل

ترشيحاتنا

بعد فيديو شقيقها الوسيم.. مريم حسين مطلوبة على جوجل

أمطار ورعد .. الأرصاد تعلن عن طقس اليوم الجمعة

بعد هروب زوج نانسي عجرم.. محامية القتيل تكشف عن إجراء جديد

آخر تطورات خلاف قصي خولي مع زوجته التونسية

متى يحق للضابط تفتيش السيارات فى القانون المصرى .. تعرف على الحالات

ماتش اليوم .. مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك أمام الترجي بأبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أصفر .. أحلام تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

مكياج جذاب وملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ فستان أزرق.. أحلام تتألق في أحدث ظهور لها