أغرب حكم.. سجن وغرامة لشاب تناول آيس كريم.. صور

بدافع المزاح واللعب اتجه شاب إلى ثلاجات الآيس كريم في أحد المتاجر وأقدم على فتح العبوة وتناول منها ثم إعادتها مرة أخرى إلى الثلاجة، ولكن انقلبت المزحة على الساخر وقيدت ضده قضية وأمر بسجن الشاب 30 يومًا مع الشغل والنفاذ.





في بادئ الأمر قام الشاب والذي يدعى "أدريان أندرسون" البالغ من العمر 24 عامًا، بالدخول إلى أحد متاجر وول مارت بولاية "تكساس" الأمريكية، وقام بتصوير نفسه مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلعق الالآيس كريم ويعيده إلى الثلاجة مرة أخرى، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".





وكشفت كاميرات المراقبة في سوبر ماركت Walmart أنه عاد لاستعادة الآيس كريم من الفريزر وشرائه، ولكن صدر ضده حكم بالسجن لمدة 30 يومًا، ووضعه تحت المراقبة لمدة عامين بسبب حيلة اللعب التي أصبحت خطوة شائعة يقلدها الكثيرون في المتاجر.





كما تم تغريم أندرسون بمبلغ 1000 دولار، وأمر بدفع 1565 دولارًا لشركة الآيس كريم Blue Bell Creameries، كما أُمر بإكمال 100 ساعة من العمل غير المدفوع الأجر.









وكان الشاب قد أقر بأنه مذنب في ارتكاب جريمة جنحة وأبلغ الشرطة أنه يلعق الآيس كريم باعتباره مزحة قبل أن يعود لشرائه.





فيما استبدلت شركة Blue Bell Creameries ، وهي إحدى شركات الآيس كريم المحببة في تكساس ، كل الآيس كريم في فريزر Walmart كإجراء احتياطي بتكلفة تبلغ 1،565 دولارًا.





وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة جيفرسون: "تسببت إجراءات أندرسون في مخاوف الجمهور بشأن سلامة وجودة المنتجات الاستهلاكية المعروضة للاستهلاك العام ، وأثرت على ثقة المستهلك في Blue Bell وتسببت في خسارة الشركة المالية. لن يتم التسامح مع هذا النوع من النشاط".



