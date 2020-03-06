مساحته 5 ملايين متر.. رانيا المشاط تعلن أهداف مشروع مصرف بحر البقر.. فيديو

قالت رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى ، إنه كانت توجد مشاكل بيئية فى بعض البحيرات تحد من وجود الثروة السمكية لافتة لحدوث تكريك وتطهير لهذه البحيرات .





وكشفت وزيرة التعاون الدولى ، خلال تقرير خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الفكرة الأساسية لمصرف بحر البقر تحلية المياه والإستفادة من الموارد المائية لدعم الزراعة فى شبه جزيرة سيناء .





ولفتت وزيرة التعاون الدولى ، إلى عند الإنتهاء من مشروع مصرف بحر البقر سيكون من أكبر المشروعات عالميا بمساحة 5 مليون م 2 من المياه العذبة التى من الممكن استخدامها فى الزراعة .





وأشارت رانيا المشاط ، إلى أن مشروع مصرف بحر البقر سيوفر 100 ألف فرصة عمل ، لافتة إلى أن عدد العاملين والمهندسيين حاليا فى المشروع 3 آلاف شخص بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص.





وتابعت ، بأن المشروع يعتمد على دراسات التربة ، وجزء فنى هندسى لتنفيذه طبقأ جدول زمنى مشيرة إلى أن التمويل جاء بالتعاون مع صندوق الكويت للتنمية والصندوق العربى .



