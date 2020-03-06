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مساحته 5 ملايين متر.. رانيا المشاط تعلن أهداف مشروع مصرف بحر البقر.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:39 م
رانيا المشاط ، وزيرة
رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى
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شيرين عادل
قالت رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى ، إنه كانت توجد مشاكل بيئية فى بعض البحيرات تحد من وجود الثروة السمكية لافتة لحدوث تكريك وتطهير لهذه البحيرات . 

وكشفت  وزيرة التعاون الدولى ، خلال تقرير خاص  مع  الإعلامية خلود زهران  ببرنامج هذا الصباح  والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الفكرة الأساسية لمصرف بحر البقر تحلية المياه والإستفادة من الموارد المائية لدعم الزراعة فى شبه جزيرة سيناء  . 

ولفتت وزيرة التعاون الدولى ، إلى عند الإنتهاء من مشروع مصرف بحر البقر سيكون من أكبر المشروعات عالميا بمساحة 5 مليون م 2 من المياه العذبة التى من الممكن استخدامها فى الزراعة .

وأشارت  رانيا المشاط  ، إلى أن مشروع مصرف بحر البقر سيوفر 100 ألف فرصة عمل ، لافتة إلى أن عدد العاملين والمهندسيين حاليا فى المشروع 3 آلاف شخص بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. 

وتابعت ، بأن المشروع يعتمد على دراسات التربة ، وجزء فنى هندسى لتنفيذه طبقأ جدول زمنى مشيرة إلى أن التمويل جاء بالتعاون مع صندوق الكويت للتنمية والصندوق العربى . 

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