خبير طاقة دولي: السعودية ستحصل على ما تريد من اجتماع أوبك ولكن بلا ضمانات

إذا أرادت المملكة العربية السعودية أوبك وحلفاؤها الموافقة على خفض إنتاج النفط ، فمن المرجح أنها ستتكبد مشقة الكثير من الأعباء الثقيلة، على حد قول أحد مراقبي النفط لـ CNBC.





تسعى أوبك إلى خفض محتمل في الإنتاج في اجتماعها في فيينا يومي الخميس والجمعة، وتواجه تغير الأسعار في أعقاب اندلاع فيروس كورونا الجديد في العالم ، والذي تسبب في انخفاض الطلب على النفط الخام.





وتأمل السعودية أكبر منتج في أوبك في تحقيق خفض كبير وهو ما قررته المجموعة المؤلفة من 14 عضوًا امس الخميس من خفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن روسيا لم توافق بعد على هذا الأمر.





وقال هيرمان وانج ، محرر إدارة أوبك لـ CNBC: ليس هناك ما يضمن أنهم قادرون على تحقيق تلك الصفقة.





وأضاف أنه على الأرجح، إذا كانت المملكة العربية السعودية تريد صفقة ، خفض الإنتاج فسيتعين عليها تحمل الكثير من الأعباء.





ولم يستبعد فيكتور شوم من IHS Markit إمكانية تخلي السعودية عن التخفيضات.





وقال: إنهم يحتاجون إلى مشاركة روسية ، وإذا لم تنضم روسيا ، فالأسعار تتحمل عبء التعديل".





تداول خام برنت عند حوالي 51.22 دولار في ساعات المساء في آسيا ، بزيادة 0.18 ٪ ، في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 46.89 دولار ، بزيادة 0.24 ٪. وكلاهما يقل بنسبة 20 ٪ عن بداية عام 2020.





وقال شوم، نائب رئيس استشارات الطاقة في IHS Markit ، إن هذا الوضع مشابه لما حدث عام 2014 ، عندما رفضت موسكو طلبات الرياض بالاقتطاع، فانخفضت الأسعار بحدة عندما قررت المملكة العربية السعودية الحفاظ على استقرار الإنتاج.





واضاف: هذه المرة ، من المتوقع أن توافق روسيا على التخفيضات ‘في نهاية المطاف، على الرغم من أن السعوديين سيحتاجون إلى تحمل عبء خفض أكبر كم ممكن.



