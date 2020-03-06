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توك شو

والد الشهيد عمرو إبراهيم يكشف سر إخفاء نجله مكان كتيبته.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:38 م
والد الشهيد نقيب
والد الشهيد نقيب مهندس عمرو إبراهيم
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شيرين عادل
قال والد الشهيد نقيب مهندس عمرو إبراهيم محمد، إن نجله أخبره بعد أسبوعين من ذهابه لمدينة الشيخ زويد وطالبه بعدم أخبار والدته حتى لا ينتابها القلق.  

وأشار والد الشهيد نقيب مهندس عمرو إبراهيم محمد خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران فى برنامج هذا الصباح، عبر فضائية اكسترا نيوز، إلى أن نجله الراحل كان دائمأ يطمئنهم على أحواله التى تسير بشكل جيد تجنبا لأى قلق قد يصيبهم. 

وأوضح والد الشهيد نقيب مهندس عمرو إبراهيم محمد، أن نجله قبل استشهاده  بمنطقة الشيخ زويد كان قد شهد انفجارين لزملائه وحدث له إصابات وقتها، إلى أن جاء أمر الله باستشهاده بإنفجار فى الشيخ زويد، لافتا إلى أن نجله كان عمله عقب الفجر باصطحاب مجموعته من منطقة الشيخ زايد لرفح مسافة  12 كم لتمشيط المكان من المفرقعات المزروعة  . 

برنامج "هذا الصباح " على قناة اكسترا نيوز، فى نسخته الجديدة من تقديم المذيعتين أسماء مصطفى وخلود زهران، على أن تقدمه الأولى من الأحد للثلاثاء، والثانية من الأربعاء للجمع.
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