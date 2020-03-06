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ثقافة

تدابير وقائية من السياحة لحماية نزلاء الفنادق من فيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
 قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار  باتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لحماية النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية من الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة أعدت مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصرى للغرف السياحية وعددهم 26 مدرب يتنقلون بجميع المحافظات السياحية، و ذلك لإلقاء  محاضرات فى بداية كل برنامج تدريبى.

وأكد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه تم إرسال لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة و السكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة اطباء من المديرية عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على ان تقوم فروع الغرفة بتوفير كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذة الدورات. 

و من جانبه أوضح عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بوزارة السياحة و الاثار، انه في إطار  الحرص على أمن وسلامة المواطنين والسائحين الوافدين الي مصر، قامت الوزارة  بتعميم منشور على جميع الفنادق و المنشأت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة و التي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة و فيروس كورونا بصفة خاصة.

 و ذلك لتطبيقها والعمل بموجبها، مشيرا الي انه تم إخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء.

و التي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن اية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها و ضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها. 

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