أحمد موسى يجري عملية جراحية في مستشفى وادي النيل





أعلن الإعلامي أحمد موسى نجاح الجراحة التي أجراها في مستشفي وادي النيل .

وكتب موسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " حمدا وشكرا لله على هذا الصرح الطبي الذي يديره الدكتور حازم عبد المحسن بكل كفاءة مع مجموعة عمل من الكفاءات العلمية والطبية والمهنية والتي تستحق التقدير والثناء وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور حسام الفل ، صاحب الأيدي الذهبية ومعه أساتذة التخدير وكل الطاقم الطبي المعاون وطاقم التمريض والذين يقوموا برعاية وخدمة تضاهي المستشفيات العالمية .





وتابع: شكرا لهم ولكل من وقف بجواري في هذا الوقت الصعب . الحمد لله تجاوزنا الألم بفضل كرم المولي سبحانه وتعالي ودعوات المحبين والمخلصين . سنعود لجمهورنا العظيم بعد فترة النقاهة بإذن الله .



