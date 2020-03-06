AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يجري عملية جراحية في مستشفى وادي النيل

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:13 م
صدى البلد
Advertisements

أعلن الإعلامي أحمد موسى نجاح الجراحة التي أجراها في مستشفي وادي النيل .
 وكتب موسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " حمدا وشكرا لله على هذا الصرح الطبي  الذي يديره الدكتور حازم عبد المحسن بكل كفاءة مع مجموعة عمل من الكفاءات العلمية والطبية والمهنية والتي تستحق التقدير والثناء وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور حسام الفل ، صاحب الأيدي الذهبية ومعه أساتذة التخدير وكل الطاقم الطبي المعاون وطاقم التمريض والذين يقوموا برعاية وخدمة تضاهي المستشفيات العالمية . 

وتابع: شكرا لهم ولكل من وقف بجواري في هذا الوقت الصعب . الحمد لله تجاوزنا الألم بفضل كرم المولي سبحانه وتعالي ودعوات المحبين والمخلصين . سنعود لجمهورنا العظيم بعد فترة النقاهة بإذن الله .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امرأة برحمين منفصلين..فريق طبي ينجح فى ولادة طفل بالأقصر

قصص وحكايات رحلة علاج مرضى السرطان بمستشفى الأقصر.. صور

استجابة لـ أحمد موسى: «الصحة» تعتذر لمصابي الوزارة من أطباء المنيا

مستشفى القلب الجامعي بأسيوط ينقذ مريضة مصابة بانشطار في الشريان الأورطي

افتتاح ملتقى التعريف بفرص العمل لخريجي كلية الطب جامعة عين شمس

برعاية باربرا وتيريزا كلارك.. تفاصيل مبادرة احلق شعرك وادعم مريض السرطان في الأقصر

ترشيحاتنا

هناكل إيه النهاردة.. فخذة ضاني في الفرن وطاجن لوبيا باللحمة المفرومة ومحشي مشكل.. والحلو: كريم كراميل

علاء ثابت يكتب: مصر تترقب عودة إثيوبيا إلى طريق الصواب

حادث مرعب وتحويلات مرورية وهجوم للأتربة.. ماذا حدث على الطرق فجر الجمعة ؟

اخبار الرياضة.. صدمة قوية للزمالك قبل مواجهة الترجي.. ورسالة أحمد حسن لـ كهربا

كيكي سيتين يعتذر للاعبي برشلونة.. تفاصيل

علاء مبارك يتذكر والده: عاش قويا ومات عزيزا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. فخذة ضاني في الفرن وطاجن لوبيا باللحمة المفرومة ومحشي مشكل.. والحلو: كريم كراميل

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور

تاريخ في حارة .. برجوان وصل لدرجة كبير الخدم وقتله ابن العزيز بالله ..صور