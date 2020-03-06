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وزيرة البيئة:أجهزة ومنظومات معدة للتخلص من المخلفات إلكترونيا..فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:08 م
القضاء على المخلفات
القضاء على المخلفات
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اسراء صبري
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة انتهت من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والذي يقوم بعملية تخطيط وتنظيم ورقابة لكافة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة، أثناء حوارها على برنامج"صباح الخير يا مصر"المذاع على فضائية الأولى، إلى أن وجود منظومة تعمل على التخلص من المخلفات البلدية،  وهي تشمل ثلاث مراحل أولهما البنية التحتية للمنظومة، ثم تشغيل البنية التحتية، وأخيرا الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت، أنه تم إنشاء ما يسمى ب"التعرفية" والتي وافق عليها مجلس الوزراء سابقا، وذلك لتحويل المخلفات الى طاقة على مستوى المحافظات.

وأكدت ياسمين فؤاد، على أن المخلفات الزراعية تصل إلى 42 مليون طن سنويا، لذلك قامت الوزارة بحملة توعية للمجتمع، من خلال تحويل تلك المخلفات إلى موارد وتصديرها إلى الخارج.
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