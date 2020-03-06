صاحب جائزة تطوير مداخل مكة: النحت الرقمي يؤدي لطفرة في تصميم الميادين

قال الدكتور حمدي عبد الستار أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، إن التكنولوجيا لها دور هام كأحد الأدوات الجديدة للنحات، مضيفا أنه قدم دراسة هي الأولى من نوعها حصل بها على درجة الدكتواره في استخدام التكنولوجيا الرقمية في عام 2012.





وأوضح أستاذ النحت الذي شارك بمجهوداته وفنه في تطوير مدخل محافظة المنيا من الناحية الشمالية بتصميم فرعوني جميل يحمل رأس نفرتيتي من الناحيتين وأعمدة تحمل الطراز الفرعوني، أن أسلوب النحت الرقمي بدأ معه من خلال تقدمه للمسابقة الإسلامية لأمانة العاصمة المقدسة لتطوير وتجميل مداخل ومخارج مكة المكرمة من خلال استخدام الحاسب الآلي.





وأضاف: "كان الأمر بالنسبة لي في البداية تحدي، فهناك فنون كثيرة تعتمد على تكنولوجيا الحاسب الآلي مثل الجرافيك والفوتوشوب ولم يكن العمل بالنحت باستخدام التكنولوجيا متاح ومنها جاءت رسالتي للدكتوراه".





وتابع: "قدمت تصميم رقمي لتطوير مداخل ومخارج مكة المكرمة اعتمدت فيه على استخدام أسماء مكة المكرمة والمعروف وغير المعروف منها واستخدمت في جملة نثرية منحوتة بالخط العربي على عملة من المعدن وفزت فيه بالمركز الأول".





وأكد الدكتور حمدي أن التصميم الرقمي سيودئ لطفرة في عالم النحت وتطوير الميادين وسيساعد الطلاب طلاب قسم النحت على مزيد من الإبداع في مشروعات تخرجهم وخاصة أن الدقة في التصميمات الرقمية عالية جدا، فضلا على السرعة في التنفيذ مما سيتغير معها كل شئ.





أضاف أن الجداريات واللوحات والتي تنفذ في الميادين وتأخذ الكثير من الوقت من الممكن أن تتنهي منها في بضعة أيام مثلا لو أن هناك لوحة أو جارية يتجاوز العشرة أمطار ممن الممكن أن تنتهي في ثلاثة أيام فقط أو ساعات بنفس الدقة والتميز حتي تصميم العملات والميداليات، فالتصميم الرقمي نقطة انطلاقة في فن النحت ودخول مجال التكنولوجيا يسمح لكثير من الأشخاص تنفيذ الأفكار المبدعة ويعطي صورة واضحة لشكل العمل الفني أو الميدان المطور بكل تفاصيله قبل تنفيذه علي أرض الواقع علاوة على التحكم في حجم العمل الفني أو دمج أعمال فنية في بعضها.





وأشار أستاذ النحت إلى أهمية النحت الرقمي في عالم ترميم الآثار لأنه التكنولوجيا الحديثة ستساهم بشكل كبير في تكملة العمل الأثري إذا كان مكسورا أو ناقص أجواء منه.



