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جابر عصفور: أصبحنا نرى البنات بالحجاب والنقاب

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:56 م
جابر عصفور
جابر عصفور
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أسامة علي

قال الدكتور جابر أحمد عصفور وزير الثقافة مصر الأسبق، إن الوضع الثقافى فى مصر كارثى، فمنذ عام 1971 تعرض الشعب لعملية "تديين "هائلة، مما ساهم في عودته للوراء إلى ما قبل مصر الحديثة.


وتابع جابر عصفور،خلال  حواره ببرنامج "أخبار مصر"، أن أذهان الشعب المصرى تشبعت بأفكار غير عملية على الإطلاق ومخالفة للدين بمعناه الصحيح وكذا العقل، مشيرا إلى ان الدولة أصبحت سلفية الهوى ، نتيجة عملية التديين التي تعرض لها الشعب.


وأضاف وزير الثقافة الأسبق، أن الجماعات السلفية والإخوان الارهابية أصبحت ذات نفوذ دون أن يستحقوا ذلك، وللأسف اهتزت صورة مصر ما بين دولة مدنية ودولة دينية حتى أصبح واقع الحال يؤكد أن مصر دولة شبه مدنية وشبه دينية.


وتابع جابر عصفور،قائلا: "أصبحنا نرى أغلب البنات محجبات ومنقبات، ووصل الأمر إلى تحدث المشايخ عن أن الحجاب والنقاب فريضة، وهما غير ذلك،مشيرا إلى أن الأيات القرآنية التى يعتمدون عليها فى ذلك لا تتصل بالحجاب فى شئ.


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وأشار وزير الثقافة الأسبق،إلى أن الحجاب لا يذكر فى القرآن الكريم إلا بمعنى واحد هو "الستار" الذي يفصل بين زوجات النبى -صلى الله عليه وسلم - وما يزوره من الرجال، أما الحجاب بالمعنى الذى نستخدمه الآن لم يذكر في القرآن على الإطلاق.

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