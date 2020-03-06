جماهير الترجي تزحف اتجاه ستاد رادس قبل مباراة الزمالك.. فيديو





وظهرت جماهير الترجي بالمئات، في طريقها لاستاد رادس، مرددين أناشيد وأغاني لفريقهم، قبل ساعات قليلة من انطلاق المرتقبة التي تجمعهم بنظيره نادي الزمالك.





وتنطلق المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم، على ستاد رادس بتونس، في إياب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن نادي الزمالك، قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة.

توجهت جماهير نادي الترجي الرياضي، اليوم الجمعة، صوب الملعب الأولمبي برادس، وذلك لحضور مباراة فريقهم أمام نادي الزمالك، في إياب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.