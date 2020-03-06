بعد أزمته الأخيرة.. أحمد العوضى يؤدى تدريبات شاقة في الجيم.. صور

شارك الفنان أحمد العوضي جمهورة مقطع فيديو جديدا له من الجيم عبر خاصية "استوري" على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".









وظهر أحمد العوضي خلال مقطع الفيديو وهو يؤدى تدريبات شاقة و يستعرض لياقته البدنية داخل صالة الألعاب الرياضية.









ويشارك حاليا العوضي في تصوير مسلسل "الاختيار" حول حياة العقيد الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.









المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجي".





وكانت أثارت علاقة الفنانين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز الجدل منذ ظهورهما في عيد ميلادها ،وتطورت العلاقة وأعلنا حبهما وذلك بعد أن فجر شقيق ياسمين عبد العزيز الأزمة وهو ما دفعهما للاعتراف.















