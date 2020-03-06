AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس التونسي يؤكد أهمية معالجة آفة الإرهاب وفق مقاربة شاملة

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:18 م
التفجير الإرهابي
التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية اليوم
Advertisements
أ ش أ
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص مؤسسة الرئاسة على وضع تشريعات جديدة تكفل حقوق الشهداء والجرحى، مشيرا إلى أهمية معالجة الإرهاب وفق مقاربة شاملة تعتمد إلى جانب المقاربة الأمنية على أخرى اجتماعية وثقافية تسهم في القضاء على أسباب هذه الآفة.

وقال الرئيس التونسي -عقب زيارته مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى للاطمئنان على صحة الجرحى الأمنيين الذين أصيبوا جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية اليوم الجمعة- إن الدولة تتعهد بحقوق الجرحى الأمنيين من كل النواحي.

وشدد -وفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية- على الالتزام بالإحاطة بعائلة الشهيد محمد توفيق الميساوي (52 عاما) الذي راح ضحية العملية الإرهابية، مشيرا إلى أهمية "مؤسسة فداء" التي يسعى إلى إرسائها بهدف رعاية الجرحى وعائلات الشهداء من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ونفذ إرهابيان هجوما انتحاريا ظهر اليوم الجمعة استخدما فيه كمية من المتفجرات تقليدية الصنع ودراجة نارية مفخخة، وأسفر عن استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، وامرأة كانت تسير وقت الانفجار الذي استهدف دورية أمنية تؤمن الطريق العام قرب السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة التي تضم العديد من السفارات ومكاتب الشركات الأجنبية بتونس العاصمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نص كلمة الرئيس السيسى خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل

السيسى يشارك في جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي عن ليبيا والساحل.. ويؤكد: الأزمة الليبية تمر بمرحلة حرجة..والترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة

أفريقيا تضطلع بدورها في ليبيا.. موقف قوي يتبناه مجلس السلم والأمن الإفريقي لحفظ السلام.. والرئيس السيسي يدعو لتشكيل قوة لمواجهة الإرهاب في القارة السمراء

وزير الخارجية يختتم زيارته لــ ميونخ.. شارك في أكبر تجمع لخبراء وصناع السياسات الأمنية الدوليين.. استعرض وجهة نظر مصر تجاه أمن المنطقة والشمال الأفريقي.. وناقش تغليب الحلول الأفريقية لحل مشكلات القارة

نرفض كافة أشكال التطرف.. السعودية تدين تفجير تونس الإرهابي

الرئيس التونسي يزور مصابي العملية الإرهابية

ترشيحاتنا

نشرة الرياضة.. المخاطر تهدد الزمالك قبل موقعة الترجى.. كورونا يهاجم الوداد المغربي.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. وغياب علي معلول عن مباراة صن داونز

عماد متعب بصحبة أحمد السقا ومنى الشاذلى.. شاهد

تطورات في الانتحار الجماعي لطالبات الإعدادية بالشرقية.. تفاصيل

نجم مسرح مصر محمد أنور يحرج هاني شاكر.. فيديو

ارتفاع كبير لـ أسعار الذهب في مصر.. والجرام يقفز 14 جنيها

رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. ثعبان يختبئ داخل حذاء امرأة .. شاهد

وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يكرمان الأمهات المثاليات

أسعار تويوتا toyota في الإمارات اليوم.. صور