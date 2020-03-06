ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إسرائيل إلى 21 شخصا

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 21 شخصا، وذلك بعد اكتشاف 5 إصابات جديدة، فيما يخضع 70 ألف شخص للحجر الصحي في منازلهم.





ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، عن وزارة الصحة أنه جرى تشخيص إصابة الحالة رقم 21 بفيروس (كورونا)- المعروف باسم (كوفيد-19)، وهو شاب ثلاثيني عاد مؤخرا من النمسا، ليكون الحالة الخامسة التي تُعلن إصابتها اليوم، في الوقت الذي أعلنت الخارجية الإيطالية إصابة أحد مواطنيها بالمرض، موضحة أنه كان في إسرائيل، الشهر الماضي.





وبينما يتخوف الإسرائيليون من تحول تفشي المرض في إسرائيل إلى جائحة (وباء واسع الانتشار)، لا سيما مع اقتراب عطلة عيد المساخر، وتقول الشرطة إن عددا من الأفراد يخرقون عمدا تدابير الحجر الصحي الخاص بوزارة الصحة، وهو ما يزيد من فرص انتشار الفيروس.