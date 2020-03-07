AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الفوز الثالث على التوالي.. كولن يفوز على بادربورن 2/1 بالدوري الألماني

السبت 07/مارس/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
فاز كولن على مضيفه بادربورن بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما الجمعة في افتتاح الجولة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".

وعلى ملعب (بينتيلير أرينا)، سجل هدفي الضيوف كل من المدافع الإسباني خورخي ميريه (ق28) والظهير الأيسر يوناس هكتور (ق36).

بينما أحرز لأصحاب الأرض المهاجم دينيس سربيني في الدقيقة (73).

وكان هذا الفوز هو الثالث على التوالي لفريق كولن الذي فاز في الجولتين الماضيتين على كل من هيرتا برلين وشالكه، على الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع كولن رصيده من النقاط إلى 32 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بادربورن عند 16 نقطة في ذيل الترتيب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتسح هيرتا برباعية ويصعد للمركز الثاني

الدوري الألماني .. فرانكفورت يهزم صاحب الصدارة.. ومونشنجلادباخ يُسقط ماينز

شاهد.. رد فعل جهاز الأهلي بعد هدف التعادل مع بيراميدز

لايبزيج يتصدر الدوري الألماني مؤقتا .. تعرف على نتائج باقي المباريات

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسعى لانتزاع الصدارة أمام كولن

شالكه يتعادل سلبيا مع ماينز في الدوري الألماني

ترشيحاتنا

حادث مروع لفريق الطائرة بنادي اتحاد جدة السعودي

فريق الزمالك يخرج من ملعب رادس وسط حراسات مشددة

مفاجأة.. تسريب تشكيل الترجي التونسي قبل ساعات من مباراة الزمالك

من الأكثر وسامة.. ظافر العابدين ينافس كريستيانو رونالدو على لقب أجمل وجه بالعالم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تأهل الزمالك لنصف نهائي إفريقيا

الموت يفجع نجم فريق ليفربول.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ثلاثيني يتناول 32 شطيرة برجر في زمن قياسي لن تتوقعه.. شاهد

شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور