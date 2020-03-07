الفوز الثالث على التوالي.. كولن يفوز على بادربورن 2/1 بالدوري الألماني

فاز كولن على مضيفه بادربورن بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما الجمعة في افتتاح الجولة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".





وعلى ملعب (بينتيلير أرينا)، سجل هدفي الضيوف كل من المدافع الإسباني خورخي ميريه (ق28) والظهير الأيسر يوناس هكتور (ق36).





بينما أحرز لأصحاب الأرض المهاجم دينيس سربيني في الدقيقة (73).





وكان هذا الفوز هو الثالث على التوالي لفريق كولن الذي فاز في الجولتين الماضيتين على كل من هيرتا برلين وشالكه، على الترتيب.



