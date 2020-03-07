ينافس سامسونج وهواوي.. شاهد أول هاتف قابل للطي من TCL

أعلنت شركة "TCL"، رسميا عن نموذجين جديدين، الأول هو هاتف يمكن طي شاشته ثلاث مرات، والآخر لهاتف ذي شاشة قابلة للف والسحب، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.





ويعتمد النموذجان على شاشة مرنة تماما طورها القسم المسؤول عن الشاشات TCL-CSOT التابع للشركة الصينية. وتستخدم الشاشة المرنة تقنية AMOLED، وهي بقياس 10 بوصات ويمكن طيها لتصبح بقياس 6.65 بوصات مع نسبة أبعاد 20.9:9 وبدقة 3K.





سامسونج ، والآخر نحو الخارج على غرار هاتف Mate X . وطورت TCL نوعين مختلفين من المفاصل، وأطلقت على الأول اسم مفصل التنين DragonHinge، وعلى الآخر مفصل الفراشة ButterflyHinge، ويمكن طي المفصل الأول نحو الداخل على غرار هاتف Galaxy Fold ، والآخر نحو الخارج على غرار هاتف هواوي





أما النموذج الآخر، فقد جاء بتصميم فريد، إذ يبدو للوهلة الأولى كأي هاتف ذكي آخر، ولكنه يمتاز بشاشته الملفوفة في الحالة الطبيعية ضمن جسم الهاتف، ويمكن سحبها جانبيا ليتحول الهاتف إلى ما يشبه حاسوبا لوحيا، ويستخدم النموذج شاشة AMOLED قابلة للف. وتأتي الشاشة بقياس 6.75 بوصة في الحالة الطبيعية، لتصبح 7.8 بوصة بعد السحب.





ويستخدم تصميم هاتف TCL الجديد القبل للسحب، شاشة واحدة متصلة، مع شاشات منحنية على الجانبين. بين مركز الهاتف والكاميرا المزدوجة المواجهة للجهة الأمامية على طول الجانب الأيمن، هناك انكسار في الهيكل، حيث يمكن للمستخدم سحب الشاشة إلى الخارج. ومن الخلف، سيكون للجزء الممتد دعامة لدعم الشاشة.





وقالت TCL: إنه يمكن سحب الشاشة آليا بضغطة زر، ولكن النموذج الذي عرضته لا يدعم بعد هذه الميزة، إذ يتطلب من المستخدمين سحب الشاشة يدويا، ولأنه نموذج أولي، لذا لم تعلن TCL إلى أي سعره أو موعد إطلاقه.