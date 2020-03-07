شاهد.. تركيا تضرب اليونان بأسلحة كميائية من أجل اللاجئين السوريين

بعد محاولات قتلهم داخل المياه وقلب القوارب بهم منذ أيام، كشفت صور مروعة عن آثار تعذيب وإهانة للاجئين السوريين من قبل السلطات اليونانية عند محاولتهم العبور عن طريق حدودها إلى دول أوروبا، وقد وصل الأمر إلى تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على العودة عراه إلى تركيا مرة أخرى، مما نتج عنه مشادات حدودية بين تركيا واليونان من أجل اللاجئين.





قررت تركيا قبل أيام السماح للآلاف من اللاجئين بالتحرك نحو الحدود مع اليونان في طريقهم إلى بلدان الاتحاد الأوربي، وذلك في محاولة منها لإرغام الاتحاد على دعم عملياتها في شمال سوريا لإعادة اللاجئين.

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وقد أعلنت تركيا رفضها لـ اتفاق عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي بإبقاء مئات الآلاف من المهاجرين على أراضيها مقابل تلقي مساعدات الاتحاد الأوروبي، بينما وجهت اتهامات للسلطات اليونانية بإيذاء اللاجئين المهاجرين.





يأتي ذلك بعد أن زعم ​​مسؤولون أتراك أن القوات اليونانية قتلت مهاجرًا وأصابت 5 آخرون يوم الأربعاء أثناء محاولتهم عبور الحدود بين البلدين، وهو ما نفته الحكومة اليونانية بشدة، ووصفتها بأنها "أخبار وهمية".





لكن عدسات الكاميرات التقطت السلطات اليونانية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمنع اللاجئين من عبور الحدود صباح أمس الجمعة، في حين أطلقت السلطات التركية بنادق من الأسلحة الكيميائية التي يمكن أن تسبب صعوبة في التنفس وتهيج الجلد وألم في الصدر على الأراضي اليونانية.





قالت تركيا نشرها لعدد 1000 من قوات الشرطة الخاصة على جانبها من الحدود لمنع السلطات اليونانية من صد المهاجرين، وفي زيارة إلى أدرنة يوم الخميس الماضي ورد أن وزير الداخلية سليمان سويلو اتهم اليونان "بإساءة معاملة" المهاجرين واللاجئين، قائلًا إن تركيا "لن تسمح بذلك".





وفي بيان قال مجلس الاتحاد الأوروبي - الذي يمثل وزراء الخارجية السبعة والعشرين - إن المجلس عبر عن "تضامنه مع اليونان" و"يرفض بشدة استخدام تركيا لضغط الهجرة لأغراض سياسية".