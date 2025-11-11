قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
انتهاء عمليات تصويت مجلس النواب في يومها الثاني
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي.. الإفتاء تكشف حكم الطلاق عبر السوشيال ميديا
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
ديني

مدير شئون القرآن بالأزهر: نعيش زمنا سيخرج قراءً عظامًا يحملون راية التلاوة في العالم الإسلامي

قراءة القرآن
قراءة القرآن
أحمد سعيد

أكد الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم في الأزهر الشريف، أن المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر الثانوية للقرآن الكريم تمتد لمدة 28 يومًا، نظرًا للإقبال الكبير من الطلاب هذا العام، إذ تقدم للمسابقة أكثر من 150 ألف طالب وطالبة على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

مدير شئون القرآن بالأزهر: نعيش العصر الذهبي لتحفيظ القرآن الكريم في مصر

وأوضح مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المسابقة تُعد من أهم الفعاليات القرآنية التي تُقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أن لجان الامتحانات تنتقل بين المحافظات لمتابعة سير الاختبارات بدقة.

وأضاف مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر أن نظام المسابقة هذا العام يعتمد على آلية إلكترونية متطورة، حيث يتولى الحاسب الآلي اختيار الأسئلة من بنك أسئلة ضخم أُعد مسبقًا من قبل متخصصين في علوم القرآن والقراءات، مما يضمن العدالة والشفافية التامة، موضحًا أن الاختبارات تراعي التدرج بين الأسئلة السهلة والمتوسطة والصعبة لقياس الدقة والإتقان في الحفظ والتجويد.

وأشار مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر إلى أن المرحلة الأولى يعقبها مرحلة مراجعة واستماع دقيقة للفيديوهات المرسلة، تستمر نحو 20 يومًا لضمان عدم ظلم أي متسابق، مؤكدًا أن نسبة النجاح المتوقعة تتراوح بين 40% و60%، وأن الناجحين ينتقلون إلى المرحلة الثانية التي ترتفع فيها درجة النجاح إلى 90%.

كما لفت إلى أن ثمرة مسابقة العام الماضي تمثلت في تسجيل مصحف مرتل كامل بأصوات طلاب الأزهر الشريف، يُذاع حاليًا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم صباح كل أحد، ليكون بذلك الخاتمة السادسة المعتمدة إلى جانب كبار القراء مثل الحصري والبنا والبساتيني وعبدالصمد وغيرهم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور أبو اليزيد سلامة، أن مصر تعيش حاليًا العصر الذهبي لتحفيظ القرآن الكريم، بفضل رعاية الدولة واهتمام جميع مؤسساتها، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، قائلاً: "نحن نعيش زمنًا سيُخرج قراءً عظامًا يحملون راية التلاوة في العالم الإسلامي بإذن الله".

الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر القرآن الكريم الأزهر مسابقة الأزهر الثانوية للقرآن الكريم مسابقة الأزهر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

