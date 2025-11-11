مدير شئون القرآن بالأزهر: نعيش زمنا سيخرج قراءً عظامًا يحملون راية التلاوة في العالم الإسلامي

أكد الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم في الأزهر الشريف، أن المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر الثانوية للقرآن الكريم تمتد لمدة 28 يومًا، نظرًا للإقبال الكبير من الطلاب هذا العام، إذ تقدم للمسابقة أكثر من 150 ألف طالب وطالبة على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

مدير شئون القرآن بالأزهر: نعيش العصر الذهبي لتحفيظ القرآن الكريم في مصر

وأوضح مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المسابقة تُعد من أهم الفعاليات القرآنية التي تُقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أن لجان الامتحانات تنتقل بين المحافظات لمتابعة سير الاختبارات بدقة.

وأضاف مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر أن نظام المسابقة هذا العام يعتمد على آلية إلكترونية متطورة، حيث يتولى الحاسب الآلي اختيار الأسئلة من بنك أسئلة ضخم أُعد مسبقًا من قبل متخصصين في علوم القرآن والقراءات، مما يضمن العدالة والشفافية التامة، موضحًا أن الاختبارات تراعي التدرج بين الأسئلة السهلة والمتوسطة والصعبة لقياس الدقة والإتقان في الحفظ والتجويد.

وأشار مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر إلى أن المرحلة الأولى يعقبها مرحلة مراجعة واستماع دقيقة للفيديوهات المرسلة، تستمر نحو 20 يومًا لضمان عدم ظلم أي متسابق، مؤكدًا أن نسبة النجاح المتوقعة تتراوح بين 40% و60%، وأن الناجحين ينتقلون إلى المرحلة الثانية التي ترتفع فيها درجة النجاح إلى 90%.

كما لفت إلى أن ثمرة مسابقة العام الماضي تمثلت في تسجيل مصحف مرتل كامل بأصوات طلاب الأزهر الشريف، يُذاع حاليًا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم صباح كل أحد، ليكون بذلك الخاتمة السادسة المعتمدة إلى جانب كبار القراء مثل الحصري والبنا والبساتيني وعبدالصمد وغيرهم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور أبو اليزيد سلامة، أن مصر تعيش حاليًا العصر الذهبي لتحفيظ القرآن الكريم، بفضل رعاية الدولة واهتمام جميع مؤسساتها، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، قائلاً: "نحن نعيش زمنًا سيُخرج قراءً عظامًا يحملون راية التلاوة في العالم الإسلامي بإذن الله".