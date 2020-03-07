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فن

شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية

السبت 07/مارس/2020 - 05:43 ص
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
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محمد صبحي
أحيا المطرب اللبناني راغب علامة إحتفالية ضخمة بالجامعة البريطانية " BUE" بمناسبة مرور ١٥ عاما على إنشائها بمصر وبحضور خريجي ١١ دفعة سابقة ممن شغلوا مختلف الوظائف بالدولة. 

تم تجهيز الحفل بتجهيزات ذات مواصفات "لايف "عالمية نظرا لضخامة واهمية الحدث بمصر وانجلترا ، وحضر راغب بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر علامة وكان في استقبالهما د.حنان السعداوي من الجامعة البريطانية ومنظم الحفل مصطفي أبو دشيش .

من جانبه قدم راغب علامة عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "اللى باعنا"، و"مبهزرش" و"نسينى الدنيا"، "كان غيرك اشطر"، بالإضافة إلى ما قدمه تلبية لرغبات الجمهور علي مدي قرابة الساعتين لم تنقطع خلالهما وصلات الغناء والرقص المتتالية والتي تخللها صيحات وهتافات الإعجاب وحرصت إدارة الجامعة علي تكريمه كأفضل مطرب عربي قبيل انتهاء الحفل. 

شارك في إحياء الحفل ال dj مو وال dj النسائي ola was. 

وفي سياق آخر يستعد راغب لطرح كليب جديد خلال الأيام المقبلة بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.

كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
شاهد .. راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية
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