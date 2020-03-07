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رياضة

قائمة هاني أبو ريدة لـ خوض انتخابات اتحاد الكرة.. تعرف عليها

السبت 07/مارس/2020 - 06:15 ص
هاني ابو ريده
هاني ابو ريده
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ياسمين تيسير
يسعى هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكرة السابق خلال الفترة الحالية على الاستقرار على اعضاء مجلس ادارة الاتحاد من اجل الترشح في منصب الرئيس خلال الانتخابات المقبلة.

وعقد هاني أبو ريدة جلسات مع عدد كبير من الرموز الرياضة واستقر على وجود كل من كرم كردي عضو اتحاد الكرة السابق و مجدي عبد الغني ومحمد أبو الوفا ومحمد شيحة ومحمود الأسيوطي.

كما عقد جلسة مع محمود الشامي لإقناعه بالتواجد معه في قائمته أيضًا وقرر ضم جمال علام أيضا للقائمة.

بينما رفض سيف زاهر عضو الاتحاد السابق التواجد في القائمة.

ومن المقرر أن تعقد جمعية عمومية عادية في شهر ابريل من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة التي سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى الجبلاية، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها واعتمادها.
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