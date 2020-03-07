قائمة هاني أبو ريدة لـ خوض انتخابات اتحاد الكرة.. تعرف عليها

يسعى هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكرة السابق خلال الفترة الحالية على الاستقرار على اعضاء مجلس ادارة الاتحاد من اجل الترشح في منصب الرئيس خلال الانتخابات المقبلة.





وعقد هاني أبو ريدة جلسات مع عدد كبير من الرموز الرياضة واستقر على وجود كل من كرم كردي عضو اتحاد الكرة السابق و مجدي عبد الغني ومحمد أبو الوفا ومحمد شيحة ومحمود الأسيوطي.





كما عقد جلسة مع محمود الشامي لإقناعه بالتواجد معه في قائمته أيضًا وقرر ضم جمال علام أيضا للقائمة.





بينما رفض سيف زاهر عضو الاتحاد السابق التواجد في القائمة.



