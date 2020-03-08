AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حلمه الالتحاق بسلاح الصاعقة.. بطل كمال أجسام جنوب سيناء يعتمد على المورينجا ويصطاد طعامه بنفسه

الأحد 08/مارس/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
قال الشاب السيناوي  طارق خلف حسن ٢٢سنة أول بطل كمال  أجسام  في جنوب سيناء  ينضم كلاعب  للاتحاد  المصري لكمال الأجسام إن حلمه أن يلتحق بالقوات المسلحة المصرية  بسلاح الصاعقة كجندي مقاتل.


وأشار إلي أنه يعشق الرياضة ولعبة كمال الأجسام منذ صغره، مشيرا إلي أنه اكتشفه الكابتن محمد دعوة مدرب المنتخب المصري للمصارعة وشجعه علي ممارسة اللعبة.


وأضاف اللاعب طارق خلف أنه يتدرب يوميا  بعد عمله، مشيرا إلي أنه يعمل فترة صباحية وأخرى مسائية  ويعتمد علي الغذاء الصحي الطبيعي  من  البروتين  وأسماك البحر  التي يصطادها بنفسه.


وأشار خلف إلي أنه يعتمد على أعشاب المورينجا المنشطة الطبيعية  المزروعة بطور سيناء بالإضافة   للجري  علي شاطئ البحر في الصباح الباكر والسباحة.


ونصح خلف  الشباب بممارسة الرياضة  والسعي البطولات  لتحقيق الذات  وبناء الشخصية  مشيرا إلي أن الرياضة هي الصخرة التي تتحطم عليها شهوات الشباب.

اقرأ أيضا: 

حلمه الالتحاق بسلاح الصاعقة.. بطل كمال أجسام جنوب سيناء يعتمد على المورينجا ويصطاد طعامه بنفسه
حلمه الالتحاق بسلاح الصاعقة.. بطل كمال أجسام جنوب سيناء يعتمد على المورينجا ويصطاد طعامه بنفسه
حلمه الالتحاق بسلاح الصاعقة.. بطل كمال أجسام جنوب سيناء يعتمد على المورينجا ويصطاد طعامه بنفسه
حلمه الالتحاق بسلاح الصاعقة.. بطل كمال أجسام جنوب سيناء يعتمد على المورينجا ويصطاد طعامه بنفسه
Advertisements

ترشيحاتنا

أسعار السيارات اليابانية في مصر .. صور

الكونفدرالية.. المصري يسعى لإخماد بركان المغرب وانتزاع بطاقة التأهل

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 8 -3- 2020

الزواج في 2020.. آية تبحث عن عريس: ابعت الـ CV وهرد عليك

بعد الهلال وصن داونز.. محمود الخطيب رجل المواقف الصعبة فى الأهلي

فيديوجراف.. مجدي يعقوب يحذر النساء من تلك الأعراض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمقبلين على الشراء .. مقارنة بين شيفروليه افيو chevrolet aveo و هيونداي فيرنا hyundai verna .. صور

يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال

مطرزة وأوف شولدر.. تصميمات جزائرية في الحفل الختامي لمسابقة الأناقة 2020.. صور