حلمه الالتحاق بسلاح الصاعقة.. بطل كمال أجسام جنوب سيناء يعتمد على المورينجا ويصطاد طعامه بنفسه

قال الشاب السيناوي طارق خلف حسن ٢٢سنة أول بطل كمال أجسام في جنوب سيناء ينضم كلاعب للاتحاد المصري لكمال الأجسام إن حلمه أن يلتحق بالقوات المسلحة المصرية بسلاح الصاعقة كجندي مقاتل.









وأشار إلي أنه يعشق الرياضة ولعبة كمال الأجسام منذ صغره، مشيرا إلي أنه اكتشفه الكابتن محمد دعوة مدرب المنتخب المصري للمصارعة وشجعه علي ممارسة اللعبة.









وأضاف اللاعب طارق خلف أنه يتدرب يوميا بعد عمله، مشيرا إلي أنه يعمل فترة صباحية وأخرى مسائية ويعتمد علي الغذاء الصحي الطبيعي من البروتين وأسماك البحر التي يصطادها بنفسه.









وأشار خلف إلي أنه يعتمد على أعشاب المورينجا المنشطة الطبيعية المزروعة بطور سيناء بالإضافة للجري علي شاطئ البحر في الصباح الباكر والسباحة.









ونصح خلف الشباب بممارسة الرياضة والسعي البطولات لتحقيق الذات وبناء الشخصية مشيرا إلي أن الرياضة هي الصخرة التي تتحطم عليها شهوات الشباب.





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