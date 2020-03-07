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مرأة

قلبها بيتكسر.. جمال شعبان: المرأة أكثر إصابة بمتلازمة الصدمات العاطفية.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 07:23 م
متلازمة القلب المنكسر
متلازمة القلب المنكسر
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آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قال الدكتور جمال شعبان ، استشارى أمراض القلب ، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، ان هناك متلازمة تصيب السيدات أكثر من الرجال وتعرف باسم متلازمة القلب المنكسر، وقد تصاب بها النساء عندما يتعرضون للخذلان أو التعرض لصدمة عاطفية.

وتابع شعبان، إلى ان التوعية تجاه أمراض القلب عند السيدات يجب ان تتم في نطاق اكبر، حيث ان النساء اكثر عرضة لأمراض القلب بسبب ان قلوبهن أرق، وتدق أسرع من قلوب الرجال.

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فيما أشار شعبان في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه يجب التوعية من أمراض القلب حيث أنه القاتل الأول حول العالم، وعلى عكس ما تتوقعه بعض السيدات أن سرطان الثدي هو القاتل الأول.

وأضاف شعبان، إلى أن الوقاية من أمراض القلب تبدأ من الطفولة، حيث ان الحفاظ على الوزن المناسب، واكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا، مثل الضغط والسكر، وارتفاع نسبة الكولسترول، وممارسة الرياضة يمكن ان تحد من الإصابة بأمراض القلب.

وإليكم اللقاء كامل من هنا..


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