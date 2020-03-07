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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في فرنسا

السبت 07/مارس/2020 - 09:18 م
ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في فرنسا
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رحيم يسري
أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي ضحايا فيروس كورونا في فرنسا إلى 16 حالة، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إغلاق المدارس والحضانات والجامعات في عدد من المناطق شمال البلاد وشرقها في ظل تفشي كورونا.

وقال فيليب خلال مؤتمر صحفي إنه تقرر إغلاق المدارس والجامعات في إقليم واز شمال البلاد ومنطقة شمال نهر رين بشرق فرنسا  لمدة 15 يومًا ابتداء من الاثنين المقبل بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا"

من جانبها أعلنت  إيطاليا تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في إيطاليا إلى 233

و بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا نحو 6 آلاف حالة.
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