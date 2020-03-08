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رياضة

شاهد.. أهداف مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأحد 08/مارس/2020 - 02:27 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عبدالله هشام
شهدت مباريات دور إياب ربع نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا تأهل الأهلي والزمالك ممثلي مصر إلى نصف نهائي البطولة .


وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما انتصر الزمالك على منافسه الترجي التونسي بنتيجة 3-2 بعد انتهاء مباراة العودة بفوز فريق باب سويقة بهدف، إلا أن النتيجة الكلية كانت لصالح الأبيض.


وتأهل ممثلا المغرب إلى نصف نهائي البطولة، حيث حقق الرجاء البيضاوي الفوز على مازيمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف وتبعه شقيقه الوداد المغربي بعد الفوز علي النجم الساحلي التونسي بنفس النتيجة.


نتائج مباريات العودة : 
الترجي التونسي 1-0 الزمالك 
صن داونز 1-1 الاهلي 
مازيمبي 1-0 الرجاء المغربي 
النجم الساحلي 1-0 الوداد المغربي
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