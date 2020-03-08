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رياضة

أخبار الرياضة.. تفاصيل إصابة علي معلول.. مكافأة للأهلى والزمالك.. وتطور الوعكة الصحية لـ عماد متعب

الأحد 08/مارس/2020 - 08:15 ص
الاهلى
الاهلى
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عبدالله هشام
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولى من صباح يوم الاحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قطع تذكرة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد التعادل إيجابيا 1-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس على استاد لوكاس موريبي، حيث صعد بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3-1.

أكد مشير حنفي، لاعب الأهلي السابق، أنه شعر بعدم رغبة إدارة الأهلي في تجديد عقده أثناء فترة لعبه بالفريق الأول لذلك قرر الاعتزال بعمر 29 عاما.

أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق على تماثله للشفاء بعد إصابته بوعكة صحية خلال ممارسته لعبة كرة القدم ونقل للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر، كان له دور كبير في دعم اللاعبين والجهاز الفني في رحلة جنوب إفريقيا.

قال الإعلامي هانى حتحوت، إنه لم يظهر دليل واحد يؤكد صدق الشائعات التى تتردد بشأن وعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لدولة المغرب، بالحصول على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

قالت والدة عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إنها قامت بالاطمئنان على نجلها منذ قليل والذي أكد لها أنه بحالة صحية جيدة. 

أكد إبراهيم سعيد، نجم نادي الزمالك والأهلي السابق، أن هناك تجانس بين لاعبي الفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء وهذا ظهر بشدة أمام صن داونز.

اكتمل المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، بعد حسم المقاعد الأربعة للفرق المتأهلة لدور نصف النهائي.
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