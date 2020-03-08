AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال

الأحد 08/مارس/2020 - 10:34 ص
امراض تهدد النساء
امراض تهدد النساء أكثر من الرجال
Advertisements
رشا عوني
يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، حيث جرى تخصيص هذا اليوم للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. 

المرأة نصف المجتمع.. جملة شهيرة دومًا ما توصف بها المرأة تقديرًا لدورها الرئيسي في جميع قطاعات الحياة، ورغم كل هذه إلا أن الجانب الصحي للمرأة دومًا ما يكون أكثر خطورة من الرجل، فهناك مجموعة معينة من الأمراض التي تصيب النساء بشكل أكبر يفوق الرجال، نستعرضها في السطور التالية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة

اقرأ أيضًا

1- السرطان
تعد النساء أكثر عرضة بشكل خاص لسرطان الرئة الناتج عن التدخين، وسرطان الثدي الذي يصيب النساء أكثر من الرجال.


2-  الصداع النصفي
وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي نظرًا لقيامهن بعدة أمور مختلفة معًا كل يوم، وقد أثبتت بعض الدراسات أن الصداع النصفي يصيب كل 3 نساء مقابل رجل واحد.


3-  الاكتئاب
وهو أكثر شيوعًا بين النساء نظرًا للحالة العاطفية والنفسية للمرأة التي تختلف تمامًا عن الرجل، وأثبتت الأبحاث أن الاكتئاب يهدد حياة النساء في أعمار مختلفة أكثر من الرجال.

اقرأ أيضًا

4- هشاشة العظام
النساء أكثر عرضة لمشاكل العظام والمفاصل حتى في سن صغيرة، فهن يقمن بمجهود مضاعف في العمل والمنزل، مما يشكل ضغطًا على العضلات والعظام.

5- السكتة الدماغية
وتتسبب السكتات الدماغية في موت 8 % من النساء حول العالم، وذلك بحسب دراسات علمية نشرت حول إصابة النساء بالسكتات الدماغية أكثر من الرجل.

6- الذئبة الحمراء 
فقد أكدت الدراسات أنه مقابل كل 9 نساء مصابات بهذا المرض يوجد رجل واحد فقط يصاب بالذئبة الحمراء.


7- التهاب المفاصل 
أكدت الأبحاث أن المرأة معرضة لـ التهاب المفاصل بنسبة الثلثين من الرجل.
 
اقرأ أيضًا

8- التصلب اللويحي 
وهو مشكلة مناعية تصيب المرأة بثلاثة أضعاف الرجال.
 

9- متلازمة التعب المزمن 
حيث تشعر المراة دومًا بالخمول والتعب والإرهاق، وهي مشكلة تصيب المرأة بنسبة 4 أضعاف من الرجال.
 

10- مرض السكري 
وهو يهدد حياة النساء أكثر من الرجال خاصة بعد الحمل والولادة وسوء التغذية.
يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرجال بعد الثلاثين أكثر عرضة له.. ما هي أسباب الإصابة بمرض بهجت.. تقرحات الفم والجهاز التناسلي أبرز علاماته.. الطبيب هو الأجدر بتشخيصه.. و6 علاجات فعالة للتخلص منه

ضيق التنفس وجفاف العيون.. أعراض لن تصدقها تؤكد إصابتك بالذئبة الحمراء

أنواع التهاب المفاصل .. أشهرها الروماتويدي والنقرس

للمصابين بالتهاب المفاصل.. أطعمة يجب تجنبها وب5 جنيهات اصنعى كريما يخلص من آلامها

التهاب المفاصل.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

دراسات الأسبوع.. سم الثعبان يعالج السرطان.. الوجبات السريعة تسبب مشكلة جنسية.. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض.. وعدم تنظيف الأسنان يصيب بجلطة دماغية

ترشيحاتنا

بعد تفشي كورونا.. إيطاليا تضع 16 مليون شخص في الحجر الصحي

إحالة 6 مسئولين بمحافظة بني سويف للمحاكمة

ثوران بركان في المدينة المنورة.. السعودية توضح الحقيقة.. فيديو

نمبر وان في الموضة .. محمد رمضان يحصد جائزة ملك الأزياء العربية .. صور

كورونا يضرب المارينز.. ولايتان تسجلان أولى حالات الإصابة بالفيروس

انهيار فندق كورونا في الصين وعمليات الإنقاذ مستمرة .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال

مطرزة وأوف شولدر.. تصميمات جزائرية في الحفل الختامي لمسابقة الأناقة 2020.. صور

خليها عادة.. فائدة مذهلة لتناول كوب ماء قبل القهوة