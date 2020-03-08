يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال

للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.





المرأة نصف المجتمع.. جملة شهيرة دومًا ما توصف بها المرأة تقديرًا لدورها الرئيسي في جميع قطاعات الحياة، ورغم كل هذه إلا أن الجانب الصحي للمرأة دومًا ما يكون أكثر خطورة من الرجل، فهناك مجموعة معينة من الأمراض التي تصيب النساء بشكل أكبر يفوق الرجال، نستعرضها في السطور التالية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة





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1- السرطان

تعد النساء أكثر عرضة بشكل خاص لسرطان الرئة الناتج عن التدخين، وسرطان الثدي الذي يصيب النساء أكثر من الرجال.









2- الصداع النصفي

وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي نظرًا لقيامهن بعدة أمور مختلفة معًا كل يوم، وقد أثبتت بعض الدراسات أن الصداع النصفي يصيب كل 3 نساء مقابل رجل واحد.









3- الاكتئاب

وهو أكثر شيوعًا بين النساء نظرًا للحالة العاطفية والنفسية للمرأة التي تختلف تمامًا عن الرجل، وأثبتت الأبحاث أن الاكتئاب يهدد حياة النساء في أعمار مختلفة أكثر من الرجال.





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4- هشاشة العظام

النساء أكثر عرضة لمشاكل العظام والمفاصل حتى في سن صغيرة، فهن يقمن بمجهود مضاعف في العمل والمنزل، مما يشكل ضغطًا على العضلات والعظام.





5- السكتة الدماغية

وتتسبب السكتات الدماغية في موت 8 % من النساء حول العالم، وذلك بحسب دراسات علمية نشرت حول إصابة النساء بالسكتات الدماغية أكثر من الرجل.





6- الذئبة الحمراء

فقد أكدت الدراسات أنه مقابل كل 9 نساء مصابات بهذا المرض يوجد رجل واحد فقط يصاب بالذئبة الحمراء.











7- التهاب المفاصل

أكدت الأبحاث أن المرأة معرضة لـ التهاب المفاصل بنسبة الثلثين من الرجل.

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8- التصلب اللويحي

وهو مشكلة مناعية تصيب المرأة بثلاثة أضعاف الرجال.





9- متلازمة التعب المزمن

حيث تشعر المراة دومًا بالخمول والتعب والإرهاق، وهي مشكلة تصيب المرأة بنسبة 4 أضعاف من الرجال.





10- مرض السكري

وهو يهدد حياة النساء أكثر من الرجال خاصة بعد الحمل والولادة وسوء التغذية.